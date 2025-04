Patrícia Abravanel posa com seus filhos em passeio de barco com seus filhos e encanta Patrícia Abravanel surge em passeio divertindo com seus filhos em barco luxuoso. Bebê Mamãe|Do R7 13/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h25 ) twitter

Patrícia Abravanel posou ao lado dos seus filhos em passeio de barco e impressiona

A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao surgir em vários momentos divertido com seus filhos e seu cunhado, o jogador de futebol Pato, marido de sua irmã. A famosa é casada com empresário Fábio Faria, juntos eles são pais orgulhosos de três herdeiros. O filho mais velho da famosa se chama Pedro. Ele está com 10 anos de idade.

