Rafaella Justus posa com Tralli e leva puxão de orelha dele Rafaella Justus toma bronca do padrasto, César Tralli. e dá resposta! Bebê Mamãe|Do R7 12/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Justus toma bronca do padrasto, César Tralli. e dá resposta Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus surgiu com o padrasto e levou uma puxada de orelha dele! A jovem de 15 anos é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. O ex-casal ficou junto por cerca de oito anos. Mas, em 2013, anunciaram a separação. Mesmo com o término, eles prezam por uma boa convivência em prol da criação da herdeira.

Para saber mais sobre essa divertida interação entre Rafaella e César Tralli, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pais se despedem da menina que caiu do cânion e fazem apelo

Elize Matsunaga revela seu namorado e decisão da filha surge

Kelly Key mostra o caçula no time de futebol dela, na África