Sandy mostra o filho em foto rara e fala do atual namorado Sandy mostrou seu filho e surpreendeu ao falar do namorado. Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sandy surpreendeu ao falar de seu namorado Bebê Mamãe

A cantora Sandy mostrou uma foto raríssima junto com o seu filho Theo, 10 anos. O menino é fruto do seu casamento com o ex-marido, o músico Lucas Lima. A cantora também surpreendeu ao falar sobre o seu atual namorado, o médico Pedro Andrade.

Para saber mais sobre a vida pessoal de Sandy e detalhes dessa rara aparição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luciano conhece filha de Zezé 5 meses após nascer! Veja:

3 irmãs desaparecidas são achadas e final do caso choca

Rebeca Abravanel revela volta de Pato e reencontro com filho