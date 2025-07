Simone exibe sua filha caçula no seu jatinho luxuoso Simone Mendes exibe sua filha no seu jatinho de luxo e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 06/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 06/07/2025 - 20h35 ) twitter

Simone mostra sua filha no seu jatinho de luxo e encanta Bebê Mamãe

A cantora Simone Mendes encantou ao mostrar sua caçula no seu jatinho luxuoso. A artista é mãe orgulhosa de duas crianças, um menino e uma menina. Ambos são frutos de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz com quem ela é casada há muitos anos. O primogênito do casal se chama Henry e está com 10 anos de vida. Já a caçula Zaya tem três aninhos.

