Tatá Werneck mostra sua filha em reunião de família e surpreende Tatá Werneck surge com Rafael Vitti e sua filha em reunião de família e impressiona. Bebê Mamãe|Do R7 12/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h37 )

A atriz e apresentadora Tatá Werneck encantou ao mostrar um lindo registro de uma reunião em família. A artista é casada com o ator Rafael Vitti. Os dois estão junto desde 2017. Cerca de dois anos depois eles oficializaram a união. O casamento aconteceu em segredo com a famosa já esperando a primogênita do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

