Viúvo de Paulo Gustavo mostra seus filhos o buscando no trabalho Filhos de Paulo Gustavo encantam ao visitar Thales no trabalho. Bebê Mamãe|Do R7 05/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 14h56 )

Filhos de Paulo Gustavo vão buscar o pai no trabalho e encantam Bebê Mamãe

Os filhos do saudoso humorista Paulo Gustavo encantaram ao fazer uma visitinha no trabalho do pai, o médico Thales Bretas. O dermatologista foi casado com o artista por cerca de sete anos. Os dois subiram ao altar em 2015. O enlace foi festejado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa emocionante visita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

