Viviane Araújo revela sua 4ª cirurgia, mostra o filho e fala Viviane Araújo passa por 4ª cirurgia, mostra o filho e explica! Bebê Mamãe|Do R7 06/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h17 )

Viviane Araújo passa por 4ª cirurgia e mostra o filho Bebê Mamãe

A atriz Viviane Araújo surpreendeu ao revelar que passou por uma nova cirurgia. A famosa contou como foi o procedimento e mostrou o filho. Ela é mãe de um menino. Joaquim, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho tem dois anos de vida e é fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada.

