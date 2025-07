A cantora Raphaella Souza faz show em homenagem à Marina e Marisa Monte A cantora Raphaella Souza faz show em homenagem à Marina e Marisa Monte, no próximo dia 11 de julho (sexta), no Centro da Música Carioca... Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Raphaella Souza faz show em homenagem à Marina e Marisa Monte, no próximo dia 11 de julho (sexta), no Centro da Música Carioca Artur da Távola, a partir das 19h. A escolha pelas duas artistas deve-se tanto às suas contribuições artísticas quanto pela influência na quebra de barreiras de gênero e na luta por igualdade.

Dona de uma incomparável e poderosa voz, com grandiosa presença de palco, Raphaella Souza conduz com maestria o Shows de Jazz Sessions. Na companhia de músicos de primeira linha, essa cantora carioca vem ao longo de cinco anos de trajetória apresentando esse lindo espetáculo, que já passou por grandes Festivais musicais no Rio de Janeiro, como o icônico Rio das Ostras Jazz & Blues, no grandioso Copacabana Palace, além de renomadas casas de espetáculo em São Paulo.

Raphaella apresenta, em seu repertório, nomes como George Benson, Roberta Flack, Michael Jackson, Stevie Wonder, Etta James entre outros artistas e bandas de grande relevância no gênero musical, tendo como ponto alto um Tributo às Divas Amy Winehouse e Sade, Marisa Monte, Tributo à Marina Lima, além de um Tributo à saudosa Rita Lee

Ao lado da cantora, Aílton Cruz (baixo), Gustavo Moraes (guitarra), Ygor Helbourn (bateria) e Rafael Martins (teclado).

O Centro da Música Carioca Artur da Távola fica na Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca