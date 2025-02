AgroPlay Verão 3 disponibiliza segundo EP com 5 faixas inéditas Ana Castela, Luan Pereira, CountryBeat e Léo & Raphael estão presentes nesta edição, que ficará disponível nesta quinta-feira, 20,... Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Castela, Luan Pereira, CountryBeat e Léo & Raphael estão presentes nesta edição, que ficará disponível nesta quinta-feira, 20, às 21h

Com números impressionantes, o AgroPlay Verão se consolidou como um dos maiores projetos musicais da atualidade, acumulando hits que conquistaram o Brasil e o mundo. Agora, o projeto se prepara para o lançamento do EP 2 da terceira edição, que traz colaborações de Ana Castela, Luan Pereira, CountryBeat e Léo & Raphael. As faixas estarão disponíveis em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 20, às 21h. O primeiro videoclipe a ser lançado no canal oficial do YouTube será “Ela Quer Sentar na Minha Ram”, do duo CountryBeat, seguido por um cronograma especial de lançamentos.

O novo EP equilibra romantismo e batidas contagiantes, com destaque para “Pra Sempre”, de Ana Castela, e “Não Vai Ter”, de Luan Pereira - uma resposta ao hit “Nosso Quadro”, que já ultrapassa 1 bilhão de streams. Além disso, o álbum traz também mais três faixas com ritmos envolventes e letras marcantes, reforçando a identidade vibrante do agro pop.

"O AgroPlay Verão é um projeto que me enche de orgulho! Ver nossas músicas conquistando o Brasil e o mundo, unindo ritmos e trazendo novas sonoridades para o público, é incrível. Tenho certeza de que esse novo EP vai surpreender ainda mais vocês. Espero que gostem e escutem muito!" compartilha Ana Castela.

‌



Idealizado por Ana e outros artistas, o AgroPlay Verão se destaca ao unir a música brasileira e latina, promovendo colaborações inovadoras. Com mais de 2 bilhões de streams em apenas três edições, o projeto já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional, como Gabito Ballesteros. Entre os sucessos, estão "Nosso Quadro" e "Dia de Fluxo", de Ana Castela; e "Silverado", do Luan Pereira. Na terceira edição, faixas com Léo Foguete e MC PH já conquistaram o público, e a nova leva de lançamentos promete manter o ritmo de sucesso.

Cronograma Youtube

‌



·Ela Quer Sentar Na Minha Ram - Luan Pereira, CountryBeat - 21/02 às 11h

·Roçadinha - Luan Pereira - 25/02 às 11h

‌



·Na F-150 - Léo & Raphael, DJ Chris No Beat - 28/02 às 11h

·Litorando - Francisco - 04/03 às 11h

·Pra Sempre - Ana Castela - 07/03 às 11h

·Não Vai Ter - Luan Pereira - 11/03 às 11h

AgroPlay Verão 3 - EP 2

Lançamento: 20 de fevereiro de 2025

Ela Quer Sentar na Minha Ram Roçadinha Na F-150 Litorando Pra Sempre Não Vai Ter