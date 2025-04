Alexandre Pires assina com a Sony Music e lança a música inédita "De Ex pra Ex", com Lauana Prado Esta é a primeira amostra do novo projeto do cantor, intitulado "Pagonejo Bão" Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta é a primeira amostra do novo projeto do cantor, intitulado "Pagonejo Bão"

Escute “De Ex pra Ex”: https://smb.lnk.to/DeExPraEx

Assista ao vídeo da faixa: https://www.youtube.com/watch? v=GEA228kU1-g

Alexandre Pires, um dos artistas mais populares do Brasil e da América Latina, retorna à Sony Music Brasil com novidades que irão mostrar toda sua versatilidade e excelência musical. Marcando sua reestreia na gravadora, o cantor e compositor apresenta o primeiro single de “Pagonejo Bão”, novo projeto que trará a união do pagode com o sertanejo, sob a ótica de um dos maiores nomes da música nacional.

‌



Em parceria com Lauana Prado, a canção inédita “De Ex pra Ex” chegou em todas as plataformas de streaming - e em vídeo oficial no YouTube, na noite desta quinta-feira, dia 10 de abril. Uma composição de Rodrigo Oliveira, Ruan Soares e Brunno Gabryel, a música fala sobre dois ex apaixonados que, apesar da separação, continuam conectados pelas lembranças, mensagens inesperadas e pela saudade.

Alexandre conta sobre a expectativa para o lançamento e destaca a importância da participação de Lauana Prado no álbum: “Estou muito ansioso para lançar o ´Pagonejo Bão´. Foram meses de planejamento até ele se tornar realidade. Vamos começar com ‘De Ex pra Ex’, uma música que eu aposto muito e poder dividir os vocais com a Lauana foi um prazer. Ela entregou tudo, deu ainda mais personalidade à canção. É uma artista incrível, de presença forte — combinou perfeitamente com a proposta da música”.

‌



Já Lauana comenta sobre a emoção de ter sido convidada para esse feat: "Pensa num trem chique, gente! Vocês não estão preparados pra essa mistura boa que eu e o Alexandre fizemos. ´De Ex Pra Ex´ é uma música que eu gostei desde o primeiro momento e fiquei ainda mais apaixonada no resultado final. O Alexandre é um amigo e artista incrível, que eu admiro desde sempre. Ser convidada pra participar desse projeto tão lindo é uma honra, fiquei feliz demais. Ouçam muito! A moda tá sensacional e disponível pra vocês furarem o play”.

A música chega em um momento especial, marcando a nova parceria de Alexandre Pires com a Sony Music Brasil, gravadora para onde retorna depois de mais de 10 anos. Na noite da última quarta-feira (10), o artista esteve na sede da empresa, no Rio de Janeiro, para assinar o contrato. Na recepção, foi surpreendido com um coro animado de funcionários vestindo camisas personalizadas que celebram o novo projeto “Pagonejo Bão”.

‌



"Estamos imensamente felizes com o retorno do Alexandre para casa. Alexandre Pires é um talento excepcional, um artista audacioso, que não tem medo de se reinventar e de explorar novas possibilidades. Ele é muito mais do que um ícone do pagode e do samba: é uma verdadeira referência para artistas de diversos gêneros musicais, além de ser uma figura importante no mercado latino", comemora Fernando Cabral, CEO do grupo Sony Music Brasil.

“Para mim, é uma honra, um privilégio, uma alegria, estar tendo a confiança profissional, junto com o Celso Giunti, do Alexandre Pires, que, sem dúvidas, é um dos maiores artistas do Brasil. Ele tem uma carreira internacional já consagrada, que nós estamos também retomando. E, o mais importante, voltando pra casa, pra família Sony. Eu tenho orgulho, não só de ter essa confiança profissional do Alexandre, mas também de ter o privilégio de fazer parte dessa relação dele com a Sony. Nós e o Alexandre temos um propósito, junto com a Sony, também da retomada da nova gestão da gravadora, com o Fernando Cabral, com a nossa querida Cris Simões, todos juntos nessa conjunção de energias”, diz Dody Sirena, empresário do cantor Alexandre Pires.

Celso Giunti, também empresário do artista, falou sobre a assinatura: “Esse é um momento de muita felicidade para nós todos. Posso dizer que particularmente pra mim, porque estou com o Alexandre há muitos anos, desde o comecinho do Só Pra Contrariar, com as vendagens de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de discos. A gente se separou um tempo, voltamos agora juntos, com o Dody Sirena, e formamos um trio muito trabalhador, porque eu sei o quanto o Alexandre gosta de trabalhar e o quanto a gente gosta desse trabalho”. O anúncio chega acompanhado de um divertido vídeo oficial, já disponível nas redes de Alexandre Pires.

A faixa “De Ex Pra Ex” faz parte do projeto “Pagonejo Bão”, gravado na cidade de Goiânia, em janeiro deste ano, misturando duas das grandes paixões de Alexandre Pires – o pagode e o sertanejo. O álbum, que será lançado pela Sony Music, contará ainda com participações de Ana Castela, Leonardo, Léo Santana, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias e Luiz Claudio & Giuliano, em faixas inéditas e regravações de clássicos da música sertaneja.