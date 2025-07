Ana Castela bate recorde na primeira hora de pré-venda de seu perfume Kit exclusivo ficou disponível para compra nesta quinta-feira,17 Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h17 ) twitter

Kit exclusivo ficou disponível para compra nesta quinta-feira,17

Cartão de Visita - Entretenimento

A Jequiti deu início à pré-venda do tão aguardado kit exclusivo do Baú da Felicidade com os produtos da cantora Ana Castela, que está disponível a partir de hoje, quinta-feira, 17 de julho, no site. O lançamento faz parte de uma parceria especial entre a artista e a marca, com uma série de prêmios para os consumidores que adquirirem durante a pré-venda.

Quem optar por comprar o kit à vista, concorre a uma cabine no navio da Boiadeira, uma experiência única para os fãs da cantora. Já os clientes que escolherem o pagamento parcelado concorrem a prêmios diários, incluindo mil reais de segunda a sexta-feira, além de um carro zero quilômetro todo domingo.

O kit exclusivo inclui cinco itens: duas fragrâncias nas versões colônia de 25ml e body splash — a rosa “Vai Te Viciar” e a amarela “Boiadeira” —, além de um botton exclusivo da cantora. Tudo vem embalado em uma linda caixa roxa que combina sofisticação e o carisma da artista, proporcionando uma verdadeira experiência sensorial para os fãs de Ana Castela!

A ação faz parte de uma parceria que une o carisma de Ana Castela à força da Jequiti, com o apoio do Grupo Caldi e das renomadas empresas do Grupo Silvio Santos: Jequiti e Baú da Felicidade.

Recentemente, a cantora esteve em São Paulo para gravar a campanha publicitária que divulga a fragrância exclusiva, com direito a spoilers nas redes sociais, onde revelou detalhes do figurino, da embalagem e do cenário, deixando seus fãs ainda mais ansiosos.

Além disso, é importante destacar que a pré-venda é limitada, ou seja, as unidades são exclusivas e com disponibilidade restrita. Garanta o seu kit enquanto ainda há estoque! Visite o site do Baú da Felicidade e aproveite a pré-venda.