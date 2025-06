Ana Castela e Diplo exploram o poder da IA no clipe de “Tropa do Chapelão” Audiovisual será lançado nesta segunda-feira (30), às 21h, no canal oficial da artista no YouTube Cartão de Visita|Do R7 25/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h36 ) twitter

Audiovisual será lançado nesta segunda-feira (30), às 21h, no canal oficial da artista no YouTube

Ana Castela confirmou para esta segunda-feira, 30 de junho, às 21h, o lançamento do videoclipe de “Tropa do Chapelão”, sua parceria com o renomado produtor internacional Diplo. A estreia acontece no canal oficial da artista no YouTube e promete surpreender o público com um conteúdo inteiramente criado por inteligência artificial, que mistura cenários inspirados na vida rural com uma estética moderna e futurista. A direção é assinada pela produtora MiniMinTOY Films LLC.

A colaboração integra o recém-lançado álbum “Let’s Go Rodeo”, disponível nas plataformas de aúdio desde o final de maio. Com nove faixas inéditas e totalmente em português, o projeto mergulha na mistura do sertanejo com elementos do country, e “Tropa do Chapelão” é um dos destaques, unindo o estilo inconfundível de Ana com as batidas envolventes de Diplo.

O feat surgiu de um encontro inesperado entre os dois artistas em Los Angeles, durante uma viagem de Ana aos EUA. Apesar da barreira do idioma, a sintonia musical falou mais alto: a cantora gravou a música no Brasil, enviou para Diplo, e o produtor topou entrar oficialmente no projeto.

A música exalta o espírito do rodeio e celebra o poder de quem domina a cena nos eventos sertanejos. Com versos animados e refrão marcante como “Quem manda nessa cidade é a Tropa do Chapelão”, a faixa já virou favorita nos shows da Boiadeira, que tem agitado os fãs com uma coreografia vibrante, reforçando ainda mais sua identidade performática.