Ana Gabriela em nova turnê

A cantora e compositora Ana Gabriela desembarca em Belo Horizonte com sua nova turnê nacional, “Baseada em Fatos (Quase) Reais”, inspirada no álbum “Baseado em Fatos Reais (Menos as Partes que Eu Inventei)”. A apresentação acontece no dia 22/8, sexta-feira, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, e promete uma noite de emoções, histórias e conexão com o público.

No palco, Ana será acompanhada por banda completa, formada por Hygor (guitarra), Thiago Leal (baixo) e Fernando Chocô (bateria). Com cerca de 1h30 de duração, o show combina músicas inéditas do novo álbum com sucessos que marcaram sua trajetória, como “deixa”, “não te largo não te troco”, “mais de nós” e “no escuro”.

A proposta da turnê é transportar para o palco a sensibilidade dos videoclipes e da produção do álbum. “Quero que o público se sinta dentro dessa história comigo. Essa turnê é sobre viver junto cada detalhe, cada letra, cada silêncio, descoberta e sentimento que a música carrega”, diz Ana.

Ana Gabriela é uma cantora, compositora e musicista de São José dos Campos (SP), que começou sua carreira em 2015, no YouTube, interpretando covers de grandes sucessos. Desde então, lançou os álbuns de estúdio “Ana” (2020) e “Degradê” (2022), além do ao vivo “Acústico Ana Gabriela” (2023), um EP e vários singles. Ao longo de sua trajetória, colaborou com artistas de destaque, como Lulu Santos, Armandinho, Saulo Fernandes, Lagum, Melim, Capital Inicial, Maneva, Francisco Gil e Anavitória. Sua parceria com Lagum, “Deixa”, ultrapassou 485 milhões de streams, marcando sua relevância no cenário musical digital.

Reconhecida por seu estilo pop, Ana Gabriela é conhecida por uma sonoridade orgânica que combina o pop contemporâneo com elementos da MPB. Seu trabalho reflete um delicado equilíbrio entre modernidade e as ricas raízes musicais brasileiras, destacando-se no cenário musical atual. Neste novo capítulo de sua carreira, a artista busca explorar uma sonoridade ainda mais pop, incorporando influências do R&B.

Serviço:

Ana Gabriela - Turnê baseada em fatos (quase) reais

Data: 22/8 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Classificação: livre

Ingressos: Primeiro lote: R$ 120 (inteira); Segundo lote: R$ 140 (inteira); Terceiro lote: R$ 150 (inteira); Quarto lote: R$ 180 (inteira);

Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta-feira, das 12h às 20h ou até 30 minutos após o início do espetáculo. Sábados, domingos e feriados, 3h antes do início da sessão e até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Siga as redes sociais oficiais da Cultura do Minas:

Facebook: /mtccultura

Instagram: @mtccultura

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG