André Rossi lança o single “Ska Punk”, em parceria com a banda Dupoint

André Rossi e Dupoint, nomes da nova cena do rock'n'roll, unem forças no single que traz protesto e letra forte, contribuindo para o renascimento do rock nacional

Ouça o single em todas as plataformas digitais

Assista ao videoclipe no YouTube

Misturando irreverência e liberdade em forma de música, André Rossi lança “Ska Punk”, seu novo single pelo selo Base Company em parceria com a banda Dupoint. A faixa, que chega acompanhada de videoclipe no YouTube e já se encontra em todos os aplicativos de música, integra o futuro álbum do artista, “Errado é Não Correr o Risco”, que estará disponível em breve.

‌



Mais do que apenas música, “Ska Punk” é um grito coletivo contra as amarras sociais. “A faixa escancara nossa insatisfação com o sistema e propõe uma vida fora das amarras sociais, onde a leveza e a radicalidade coexistem. É sobre viver no limite, com adrenalina no peito e vontade de quebrar o ciclo”. Como o nome já diz, o som mistura o espírito irreverente do ska com a urgência crua do punk, e o resultado é explosivo.

A colaboração com a banda Dupoint surgiu a partir da amizade antiga entre André e Sunt, vocalista da banda. “Foi o Sunt quem apresentou meu som ao selo Base Company, que hoje representa todos nós e fortalece essa cena. Já era de se esperar que uma grande música surgisse dessa conexão. E não deu outra: foi tiro certeiro”, diz André.

‌



A banda também completa sobre a parceria: “André é figura já conhecida nossa… Ele sempre esteve envolvido nas coisas e foi uma das primeiras pessoas que acreditou na banda, lá no comecinho. Teve até uma história engraçada: ele mandou uns produtos pra gente divulgar e a gente postou só a caixa fechada (risos). Ele ficou bravo na época, mas acabou servindo pra gente se aproximar. Com o tempo, a gente foi se esbarrando mais”.

O processo de criação também fluiu com naturalidade. A base foi composta por André, e a química com Sunt foi imediata. “Quando o Sunt escreveu o segundo verso, percebemos que aquela ‘suposta ponte’ tinha um potencial enorme. E não deu outra: virou o refrão e foi o que deu identidade à faixa”, conta André.

‌



Para a Dupoint, “Ska Punk” é sobre reencontrar sua própria visão de mundo. “Pra gente, essa música fala muito sobre liberdade... Sobre parar de construir sua vida com base nas opiniões dos outros e começar a enxergar o mundo com seu próprio olhar. Quando o André mostrou a letra, a gente se identificou na hora. É uma música que traz essa reflexão, mas sem ser pesada”, eles comentam.

“Essa parceria com a banda não é à toa: a gente compartilha a mesma gana de mostrar que existe, sim, uma nova cena do rock brasileiro, viva, provocativa e sem medo de bater de frente. A gente não veio brincar. Viemos amassar”, reforça Rossi.

Com guitarras cortantes, grooves marcantes e vocais que transitam entre o deboche e o protesto, “Ska Punk” é um som para pular, pensar e se libertar. A energia de show ao vivo e o espírito de rua fazem da faixa uma escolha perfeita para playlists de rock alternativo, cena independente e descobertas nacionais com atitude.

Quanto à expectativa para o lançamento, André afirma: “Está lá em cima. A gente sente que essa faixa tem algo especial, ela conecta força, liberdade e crítica com uma sonoridade que pega de primeira. É diferente de tudo que lancei até agora, e tem o peso simbólico de marcar uma nova fase, tanto pra mim quanto pra Dupoint. Estamos ansiosos para ver como o público vai reagir, principalmente nos shows. Porque essa música foi feita pra ser sentida no corpo e no mosh”, finaliza.

Apesar de vir em formato single, a música integra o futuro disco de André, “Errado é Não Correr o Risco”, com previsão de lançamento para este ano. Uma versão estendida da faixa estará presente no álbum.

Sobre André Rossi:

Desde que se entende por gente, André Rossi já estava ligado à música. Cantor, compositor e multi-instrumentista autodidata, cresceu cercado de som por todos os lados - o bisavô, o avô e o pai também foram músicos. Nascido em Muzambinho, no sul de Minas Gerais, uma cidade cercada de natureza, mas calma demais para quem nasceu com energia de palco, compôs sua primeira música aos 13 anos e nunca mais parou.

Aos 16, saiu de casa em busca de movimento. Passou por Brasília, Ribeirão Preto e Campinas, mas sempre soube que o destino final era São Paulo. É ali que encontra a intensidade que combina com sua arte, e onde dá início à fase mais madura da carreira.

Com uma sonoridade que mistura o que viveu com o que ainda quer dizer, André flerta com o hip hop e o rock, sem medo de se jogar no novo. Sua música é marcada por beats sujos, guitarras marcantes, elementos orgânicos e linhas melódicas que grudam. As letras são diretas, urbanas, emocionais e cheias de camadas, feitas para cutucar, provocar e contar histórias com lirismo e energia.

Entre suas influências estão Blink-182, Deftones, Charlie Brown Jr., Rage Against the Machine e Jack Kays. Mas também se inspira, e muito, nos parceiros de estrada que compartilham o corre e a criação: Dupoint, Navala e Banana Kush.

Durante sete anos, integrou uma banda que rodou mais de 25 cidades do sudeste. Já em carreira solo, dividiu palco com nomes como Marcelo D2, Gilberto Gil e Gorillaz, no Festival MITA. Seu trabalho de maior destaque até agora é a faixa “Só de Pensar”, em colaboração com Jean Tassy, que já ultrapassou os 300 mil plays nas plataformas digitais.

Atualmente, André vive o momento mais simbólico da sua trajetória: está produzindo seu primeiro disco autoral, “Errado é Não Correr o Risco”, com 11 faixas inéditas e colaborações com bandas e produtores que admira profundamente. O projeto marca também sua entrada oficial no casting da BASE.CO, produtora e selo reconhecido por desenvolver artistas com autenticidade e visão de futuro.