Após sete anos, Flay retorna aos palcos com São João intenso e shows eletrizantes

A cantora circulou pelo nordeste do país e já possui uma agenda de compromissos para julho

Ela voltou com tudo! Após sete anos de afastamento dos palcos, Flay retornou às suas performances frente a frente ao público. Para abrir esse novo momento de sua carreira com chave de ouro, a cantora brilhou no São João. Durante o mês de junho, a estrela esteve em diversas cidades espalhadas pelo nordeste do país com uma intensa agenda de shows.

Para vivenciar esse momento especial, a artista investiu em figurinos diferenciados, preparados com a temática do mês, uma setlist repleta de sucessos - dentre eles, a queridinha “Rosa Canina”, que conta com mais de 7 milhões de plays no YouTube - e, claro, sua energia inigualável.

“Depois de sete anos longe dos palcos, estar de volta assim, frente a frente com o meu público, é uma emoção que não dá pra descrever! Eu sonhei muito com esse momento, me preparei, me reinventei, e poder abrir esse novo capítulo da minha carreira no São João, passando por tantas cidades lindas do nosso nordeste, foi mágico. Cada show foi único, uma troca de energia incrível. É só o começo de tudo que ainda está por vir”, declara a cantora.

E as novidades não param por aí! A agenda de shows para o mês de julho já está repleta de cidades espalhadas pelo Brasil. Esse momento marca, oficialmente, o retorno de Flay para os palcos e a nova fase de sua carreira.

“Julho já está com a agenda recheada, vou passar por várias cidades de norte a sul do Brasil. É muito especial poder oficializar meu retorno aos palcos assim, com tanta gente me recebendo de braços abertos. Estou pronta pra viver essa nova etapa da minha trajetória e prometo: ainda tem muita coisa boa chegando”, garante ela.