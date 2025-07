Aposta do forró, Jotavê assina com a Sony Music e lança novo projeto Mais aquecida do que nunca, a cena do forró revela mais um expoente, o carismático cantor e compositor Jotavê Cartão de Visita|Do R7 21/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h18 ) twitter

Mais aquecida do que nunca, a cena do forró revela mais um expoente, o carismático cantor e compositor Jotavê. Natural de Parnaíba, no Piauí, o artista de 26 anos iniciou na música há menos de cinco anos e já conta com mais de 20 milhões de execuções nas plataformas digitais de áudio e vídeo, além de colaborações com nomes como Nattan, Os Barões da Pisadinha, Henry Freitas, Márcia Felipe, Jerry Smith, Vitor Fernandes, entre outros. Em mais um passo marcante da promissora carreira, Jotavê é o novo integrante do cast da Sony Music, com quem assina como revelação do forró e já apresenta o primeiro lançamento pela gravadora, o projeto “Jotavê In Cena”.

O trabalho chega para apresentar a versatilidade do artista em 12 faixas, que serão lançadas em blocos nos próximos meses. “Jotavê In Cena” trará as participações de Kadu Martins e da dupla Felipe & Matheus e mostrará dois lados do artista, com canções animadas e românticas. Na noite desta quinta (17), chegou o primeiro volume do trabalho, com as faixas “Disneylândia”, “Ela Tem o Molho”, e “Passaporte” – o destaque do lançamento fica com “Disneylândia”, um forró urbano, que flerta com o funk, trazendo batidas eletrônicas e um som moderno. A música já tem vídeo oficial disponível.

“Muita felicidade de fazer parte desse time incrível da Sony Music. É um sonho de infância fazer parte de algo que eu só via pela televisão e hoje Deus abençoou. Obrigado pela confiança. Tenho certeza que é só o começo de um trabalho lindo”, comemora Jotavê.

“O ´Jotavê in Cena´ é a minha verdade, a minha alma todinha em forma de música. A gente fez tudo com um carinho danado, pensando em cada detalhe. Tem música pra todo gosto: tem aquela romântica pra dançar agarradinho e se declarar, tem a que faz o corpo balançar sozinho de tão animada, e tem também aquela batida que eu sei que todo mundo vai ouvir no último volume no paredão”, compartilha o artista, sobre o novo projeto.

Ele completa: “O projeto nasceu de um desejo grande de me conectar com o público e mostrar a minha arte pro mundo. É um projeto mais intimista, sabe? Sou eu, minha banda, que é minha segunda família, duas câmeras e uma sala. O foco é na emoção, na interpretação, pra que a música flua de peito aberto, do meu coração direto pro do público. A gente quis mostrar que, mesmo com simplicidade, dá pra fazer um trabalho cheio de empenho e qualidade”.

Jotavê chega à nova casa acompanhado de uma equipe experiente: ele integra o cast do R10, escritório do renomado produtor musical e empresário Rod Bala, por trás de nomes de destaque na música no Nordeste, como Wesley Safadão e Márcia Felipe, contando com um time de peso no gerenciamento da carreira. O artista despontou na cena com canções como “Gemidinha”, com Marcynho Sensação”, “No Silêncio da Noite”, ao lado de Henry Freitas, Alanzim Coreano e Felipão, e “Patrocinadora”, parceria com Os Barões da Pisadinha.

Seu carisma, identidade e versatilidade musical se destacam e vêm conquistando um público fiel no Nordeste. Atualmente morando em Fortaleza, Jotavê cumpre uma agenda de shows consistente, com mais de 17 apresentações por mês. Com o novo projeto e a chancela de uma grande gravadora e escritório, está pronto para conquistar o Brasil.