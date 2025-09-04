Arnaldo Antunes apresenta seu mais recente álbum no Sesc Pinheiros Serão três noites de shows no Teatro Paulo Autran; “NOVO MUNDO” marca o retorno do artista a uma sonoridade mais pesada e dançante Cartão de Visita|Do R7 04/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Serão três noites de shows no Teatro Paulo Autran; “NOVO MUNDO” marca o retorno do artista a uma sonoridade mais pesada e dançante

Nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2025 – sexta e sábado às 20h, domingo às 18h - Arnaldo Antunes apresenta no Sesc Pinheiros - Teatro Paulo Autran show de seu mais recente álbum, “NOVO MUNDO”. Os ingressos custam de R$ 21,00 (credencial plena) a R$ 70,00 (inteira) e estarão disponíveis no aplicativo Credencial Sesc SP para compra online a partir de 2/9, às 17h, e nas bilheterias das Unidades a partir de 3/9.

O disco recém-lançado, que traz as participações especiais de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal, marca o retorno de Antunes a uma sonoridade mais pesada e dançante, depois de três anos excursionando com o espetáculo intimista “Lágrimas no Mar” ao lado do pianista Vitor Araújo.

“Já estava ficando com saudades dos shows mais dançantes, com banda. Também acho que fiquei mais instigado por isso depois da turnê de reencontro com os Titãs”, comenta o artista sobre a nova fase da sua trajetória. No setlist das próximas apresentações, Antunes também vai incluir outros sucessos da sua discografia.

‌



Acompanham Arnaldo Antunes no show do Sesc Pinheiros: Curumin na bateria, Kiko Dinucci na guitarra e nos synths, Chico Salém no violão e na guitarra, Betão Aguiar no baixo e Vitor Araújo nos teclados e synths. O show também conta com a direção artística e visual de Batman Zavarese, com quem Arnaldo já havia trabalhado na turnê dos Tribalistas.

ARNALDO ANTUNES

‌



Arnaldo Antunes é uma das principais figuras do pop rock nacional. Ex-integrante dos Titãs e dono de uma carreira solo aclamada pelo público e pela crítica, ele teve diversas de suas composições gravadas por outros ícones da música brasileira, como Marisa Monte e Jorge Ben Jor.

Autor de mais de 20 livros, Antunes estreou de maneira solo com o repertório – bastante influenciado pela poesia concreta – de “Nome” (1993). Eleito pela revista Rolling Stone Brasil um dos 100 artistas nacionais mais importantes de todos os tempos, ele formou o Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown. O grupo vendeu mais de 2 milhões de discos e acumulou cinco indicações ao Grammy Latino.

‌



Depois de três anos excursionando com o pianista Vitor Araújo na turnê “Lágrimas do Mar”, o cantor e compositor voltou ao estúdio no ano passado, para gravar um novo álbum de inéditas. “Novo Mundo” saiu em março de 2025 e apresenta uma sonoridade mais pesada se comparada com os seus antecessores mais próximos.

Serviço

Arnaldo Antunes

show do álbum NOVO MUNDO

Local: Teatro Paulo Autran – Sesc Pinheiros

Dias 12, 13 e 14 de setembro de 2025 – sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 90 minutos

Preços: R$ 21,00 (credencial plena), R$ 35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira).

Ingressos disponíveis no aplicativo Credencial Sesc SP para compra online a partir de 2/9, às 17h, e nas bilheterias das Unidades a partir de 3/9.

Sesc Pinheiros

Rua Paes Leme, 195, Pinheiros - São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: Terça a sexta: 10h às 22h. Sábados: 10h às 21h. Domingos e feriados: 10h às 18h30

Estacionamento com manobrista.

Como Chegar de Transporte Público : 350m a pé da Estação Faria Lima (metrô | linha amarela), 350m a pé da Estação Pinheiros (CPTM | Linha Esmeralda) e do Terminal Municipal Pinheiros (ônibus).

Acessibilidade : A unidade possui rampas de acesso e elevadores, além de banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Também conta com espaços reservados para cadeirantes.