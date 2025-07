Atrativos turísticos de Maceió (AL) ganham destaque com espaços instagramáveis Maceió é um dos destinos mais procurados do Brasil graças às suas praias de águas cristalinas e à hospitalidade típica do Nordeste Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h37 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Maceió é um dos destinos mais procurados do Brasil graças às suas praias de águas cristalinas e à hospitalidade típica do Nordeste. Mas além das belezas naturais, a capital alagoana também se destaca por seus pontos criativos e instagramáveis espalhados pela cidade. São cenários perfeitos para fotos memoráveis que eternizam a experiência neste paraíso das águas.

Do nascer do sol na Capelinha do Jaraguá ao pôr do sol nas árvores de crochê da Ponta Verde, a cidade oferece uma série de espaços pensados para encantar moradores e visitantes. O roteiro de pontos instagramáveis pode começar pela orla urbana, onde esculturas, monumentos culturais e obras artísticas se integram ao cenário litorâneo.

A tradicional Estátua da Sereia na Praia de Pajuçara, a divertida Cadeira Gigante na Ponta Verde e o icônico letreiro “Eu <3 Maceió” são apenas algumas das paradas obrigatórias. Há também atrações como o Trono de Corais, o Túnel de Bambu com vista para o Farol da Ponta Verde, e o Skate Gigante na Praça do Skate, um ponto de encontro jovem e esportivo.

Na Jatiúca, o Corredor Vera Arruda chama atenção com suas sombrinhas coloridas suspensas, enquanto no bairro histórico do Jaraguá, a moldura fotográfica em frente ao MISA destaca o charme cultural da região. Esculturas como o "PIN" geográfico, as tartarugas marinhas em Cruz das Almas e o Totem de Pedrinhas "I Love MCZ" completam a rota visualmente marcante.

‌



Em breve, Maceió deve contar ainda com uma roda-gigante panorâmica de 42 metros de altura para completar esses atrativos. A expectativa é de que a novidade seja inaugurada no segundo semestre de 2025.

Além de espaços ao ar livre, a cidade ainda oferece um calçadão revitalizado com ciclovias, academias públicas e parquinhos infantis, convidando todos a descobrirem todo o seu potencial além-praias de forma ativa e integrada com a natureza e a arte.

‌



Onde ficar

Para quem planeja conhecer todos esses atrativos, o Grupo MME oferece opções de hospedagem que atendem a todos os perfis de viajantes, desde os que preferem a praticidade de estar na orla urbana até os que buscam exclusividade em praias mais afastadas.

‌



Na orla central, o Maceió Mar Hotel, o Acqua Inn, o Acqua Prime e o Acqua Suítes estão estrategicamente localizados entre Pajuçara e Ponta Verde, próximos às principais atrações culturais e gastronômicas da cidade. Enquanto o Maceió Mar Hotel, com mais de 30 anos de tradição, se destaca por sua atmosfera familiar e localização privilegiada em frente ao mar.

Já na região de Ipioca, a cerca de 20 km do centro, o Complexo Ipioca Beach reúne duas opções para quem busca tranquilidade e estrutura completa à beira-mar. O Maceió Mar All Inclusive Resort, premiado entre os melhores do país, oferece ampla estrutura de lazer, gastronomia premium e programação recreativa diária. Ao lado, o Ipioca Beach Resort oferece conforto em regime de pensão completa, com espaços dedicados ao bem-estar, lazer e entretenimento para todas as idades.

Com localização estratégica e infraestrutura de excelência, os empreendimentos do Grupo MME são ideais para quem deseja viver a experiência completa no destino alagoano, das praias paradisíacas aos cenários perfeitos para registrar momentos inesquecíveis.

Para mais informações e reservas, acesse: mmehoteis.com.br.