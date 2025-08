Barracão Cultural estreia espetáculo infantil Rumboldo, adaptação da obra homônima de Eva Furnari Com direção de Rhena de Faria e texto de Eloisa Elena, espetáculo narra saga de um reizinho autoritário e com mania de poder Cartão de Visita|Do R7 06/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h37 ) twitter

Os delírios e manias de um pequeno monarca autoritário são mote de Rumboldo, novo espetáculo infantil da premiada companhia Barracão Cultural, que, desta vez, adapta a obra homônima de Eva Furnari. O espetáculo estreia no Sesc Bom Retiro no dia 10 de agosto de 2025.

A peça tem texto de Eloisa Elena e direção de Rhena de Faria. E, no elenco, estão Caio Teixeira, Eloisa Elena, Leandro Goulart e William Simplício. A produção é possível graças ao ProAC 2024 - Montagem para público infantojuvenil, por meio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo.

A trama narra a história de um príncipe que, ao herdar o trono, após a morte repentina de seu pai, o respeitado e querido Rei Rusbão, perde-se em seus desmandos e delírios de poder, criando leis absurdas e condenando à prisão todos aqueles que contestam suas decisões. Após levar à cadeia todo o reino, Rumboldo se vê sozinho, desprotegido e percebe que todos os seus súditos estão vivendo bem e felizes na Torre de Pedra, onde foram presos.

‌



A narrativa de Furnari se apresenta como um mote perfeito para pôr em pauta os perigos e consequências do exercício autoritário do poder. “Nos últimos anos vimos o fortalecimento de discursos anti-democráticos na esfera política mundial, gerando efeitos transversais que perpassam as relações interpessoais e coletivas, moldando e validando atitudes de intolerância e segregação na sociedade. Diante disto, acreditamos que se faz necessário trazer a reflexão sobre os efeitos do poder autoritário para o público infantil”, comenta Eloisa Elena.

A dramaturgia traz uma linguagem leve e ágil, que serve de base para o jogo da encenação, que explora as técnicas de improviso e os jogos de palhaçaria. Em cena, quatro intérpretes se revezam nas personagens, manipulam e conduzem a cenografia e cantam e tocam os instrumentos da trilha sonora de Morris, composta por canções executadas ao vivo.

‌



Sobre a Barracão Cultural

A Barracão Cultural é um núcleo de criação e produção que tem como proposta realizar projetos que priorizem a pesquisa de temas e de linguagem, que sejam acessíveis e atendam a diferentes públicos. Formado por alguns parceiros fixos e outros convidados a integrar cada trabalho, desenvolve há 24 anos um exercício permanente de criação e produção de espetáculos, que obtiveram excelente acolhida de crítica e público.

‌



Entre os espetáculos que fazem parte do repertório do grupo, estão “Trilha para as Estrelas” (2024), “O Passarinho que não sabia voar” (2023), “Jogo de Imaginar” (2022), “Um arco-íris colorindo o céu” (2022), “Nós” (2019), “Entre” (2019), “On Love” (2017), “Já Pra Cama!” (2015), “A Condessa e o Bandoleiro” (2014), “Facas nas Galinhas” (2012), “O Tribunal de Salomão e o julgamento das meias-verdades inteiras” (2011), “Cacoete” (2008) e “A Mulher que Ri” (2008).

Ficha Técnica

Texto: Eloisa Elena

Direção: Rhena de Faria

Elenco: Caio Teixeira, Eloisa Elena, Leandro Goulart e William Simplício

Canções e direção musical: Morris

Cenário e Iluminação: Marisa Bentivegna

Figurino: Marichilene Artisevskis

Coordenação técnica e operação de som: Maurício Mateus

Operação de luz: Le Carmona

Preparação Corporal: Maurício Flórez

Adereços: Tetê Ribeiro

Bonecos: Ivaldo de Melo

Assistência de produção: Ale Picciotto

Produção e Realização: Barracão Cultural

Sinopse

Como um simples cocô de passarinho pode mudar o destino de um reino? A culpa, porém, não foi do passarinho, foi do Rei Rumboldo, um reizinho autoritário e com mania de grandeza, que queria mandar em tudo e fazer as leis mais importantes do mundo. Acontece que ele não tinha o menor talento para isso e acabou criando um monte de encrencas, até ficar triste, sozinho e com muito medo.

Serviço

Rumboldo, com Cia. Barracão Cultural

Sesc Bom Retiro:

Apresentações: 10 de agosto a 21 de setembro de 2025

Domingos, às 12h

*Sessão extra no dia 18 de setembro, às 15h

Inteira R$ 40,00 / Meia R$ 20,00 / Credencial Plena R$ 12,00

Classificação: Livre

Duração: 55 minutos