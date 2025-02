Barretos: Festa do Peão abre venda de ingressos para edição de 70 anos Evento acontece de 21 a 31 de agosto. Venda ocorre exclusivamente pelo site barretos.totalacesso.com Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento acontece de 21 a 31 de agosto. Venda ocorre exclusivamente pelo site barretos.totalacesso.com

A maior e mais antiga Festa do Peão da América Latina inicia nesta terça-feira, dia 25/02, às 12h, a venda oficial de ingressos para a edição histórica de 70 anos, que ocorre de 21 a 31 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos.

A comercialização é realizada exclusivamente por meio do site da Total Acesso (barretos.totalacesso.com). Para adquirir os ingressos é necessário efetuar - no mesmo site - o cadastramento da biometria facial. Estão disponíveis ingressos de 11 opções de setores, incluindo os tradicionais Parque/Rodeio/Show, Camarotes, camping e espaços vips. Os valores variam de acordo com os lotes disponíveis.

Atrações

‌



A Festa do Peão de Barretos conta com 11 dias de intensa programação esportiva, cultural, musical e gastronômica, que ativam o Parque do Peão durante 24 horas do dia. De acordo com a organização, o line-up do evento e o calendário de competições de rodeio devem ser anunciados nos próximos meses.

A edição comemorativa de 70 anos tem como embaixadora a cantora Ana Castela.

‌



Serviço:

Data: 21 a 31 de agosto de 2025

‌



Local: Parque do Peão | Barretos/SP - Rod. Brigadeiro Faria Lima, km 428

Venda: barretos.totalacesso.com

Site oficial: independentes.com.br/ festadopeao

Ingressos disponíveis: Parque/Rodeio/Show; Camarote Brahma; Camarote Arena Premium; Camarote Dagente; Camarote Vip Superbull Ballantine's; Área Vip; Pista Gold; Pista Premium; Stage Prime; Pacotes Camping e Queima do Alho.