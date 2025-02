Bonito: motivos para visitar o melhor destino de ecoturismo do Brasil Quando o assunto é natureza, Bonito é um destino privilegiado, com diversas paisagens deslumbrantes, como rios cristalinos, cachoeiras... Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h47 ) twitter

Quando o assunto é natureza, Bonito é um destino privilegiado, com diversas paisagens deslumbrantes, como rios cristalinos, cachoeiras, cavernas e piscinas naturais. Não à toa, conquistou pela 18ª vez o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil, concedido em novembro pela Viagem e Turismo por meio de votação popular. Descubra abaixo alguns motivos para escolher Bonito como o seu próximo destino de férias:

Atrativos únicos

Bonito é um lugar tão especial graças à formação geológica da região, rica em rochas calcárias, o que possibilitou o surgimento de tantas grutas, cavernas e nascentes. Já o alto teor de minerais na água colabora para essa qualidade cristalina característica do destino. Só em Bonito é possível encontrar um atrativo como a Nascente Azul, por exemplo. Neste complexo de ecoturismo, a principal atração é a flutuação na Nascente Azul, com suas águas cristalinas em uma marcante tonalidade azul turquesa e exuberante vida subaquática.

Passeios para toda a família

‌



Em Bonito, há passeios para todos os perfis de visitantes, desde atividades radicais para os mais aventureiros, como rafting, boia cross e mergulhos com cilindro, até trilhas leves e piscinas naturais tranquilas para crianças e idosos. Além da flutuação, que pode ser feita por pessoas de todas as idades, a Nascente Azul oferece um balneário com circuito inflável aquático, pontes suspensas, tirolesas aquáticas, praia de água doce com faixa de areia, quiosques, piscina ecológica, cascata e muito mais. Há ainda as atrações de aventura, como a tirolesa e o pêndulo humano, e trilhas ecológicas.

Preservação ambiental

‌



Bonito tem como um de seus pilares a preservação do meio ambiente. Para começar, todos os atrativos têm um limite máximo de visitantes por dia, para minimizar o impacto ambiental. E, em 2022, a cidade foi certificada internacionalmente como o primeiro destino de ecoturismo Carbono Neutro do mundo. A Nascente Azul também se destaca nesse âmbito, já que investe em recuperação ambiental há mais de 15 anos, transformando uma antiga propriedade explorada pelo agronegócio em um um empreendimento modelo de ecoturismo.

Estrutura turística

‌



Com cerca de 23 mil habitantes, Bonito é aquela típica cidade do interior, pequena, tranquila e muito segura. O centro abriga ao longo de poucos quarteirões uma boa variedade de lojas, restaurantes e bares. A oferta hoteleira de Bonito também é ampla, de opções mais luxuosas a hostels e pousadas simples. Já os atrativos turísticos ficam mais afastados do centro, porém contam com estruturas completas. Na Nascente Azul, por exemplo, há estacionamento, banheiros com vestiário, restaurante assinado pelo chef Sylvio Trujillo, bar e outras comodidades.

Nascente Azul

Rodovia Bonito Bodoquena, km 22 – Bonito/MS

Mais informações em: nascenteazul.com.br