Bruno & Marrone encerram o maior evento de comércio exterior da América Latina Show da dupla sertaneja acontece no dia 17 de setembro e marca o fim da programação do Comex Tech Forum 2025, no São Paulo Expo Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h38 )

Sertanejo e comércio exterior vão dividir o mesmo palco no encerramento do Comex Tech Forum 2025. Promovido pela Logcomex, empresa líder em tecnologia para o comércio exterior, o evento será encerrado com um show exclusivo da dupla Bruno & Marrone no dia 17 de setembro, no São Paulo Expo. A apresentação, voltada a mais de 3 mil executivos e especialistas do setor, promete surpreender o público e reforçar o espírito inovador do maior fórum de tecnologia para o comércio exterior da América Latina.

Já uma tradição no encerramento do evento, a atração musical deste ano promete superar as expectativas do público, mostrando que o Comex Tech Forum é mesmo um evento diferenciado e exclusivo. Com mais de 30 anos de carreira, a dupla Bruno & Marrone é referência no sertanejo e dona de um repertório que atravessa gerações. Conhecidos por sucessos como “Dormi na Praça” e “Choram as Rosas”, os artistas levarão ao palco canções que marcaram época e seguem conquistando novas audiências.

“A escolha da atração reforça a nossa proposta de transformar o evento em uma experiência completa, capaz de equilibrar conteúdo técnico com momentos de descontração”, afirma Helmuth Hofstatter, CEO da Logcomex. “A música também é uma forma de gerar conexões, e queremos que o show proporcione um encerramento à altura da transformação que estamos promovendo no setor.”

Em sua terceira edição, o Comex Tech Forum oferece uma programação que une debates sobre tecnologia, logística e economia, networking e ativações especiais. Ao longo do dia, serão realizados quatro painéis temáticos com especialistas nacionais e internacionais, além de apresentações de cases de inovação e discussões sobre o futuro do comércio exterior.

Dentre os confirmados, estão Carol Paiffer, apresentadora do programa Shark Tank Brasil e CEO da Atom; Prof. HOC, cientista político; e Carlos Busch, com mais de 20 anos de experiência de liderança em multinacionais como ORACLE e Salesforce.

Informações adicionais, incluindo a programação completa e a lista de palestrantes, podem ser acessadas no site oficial do evento.

Serviço

Evento: Comex Tech Forum 2025

Data: 17 de setembro de 2025, das 09h às 18h

Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP

Público-alvo: C-levels, Gestores, Coordenadores, Especialistas e líderes de empresas que atuam no comércio exterior ou setores correlatos

Inscrições: Link