Camila Pudim lidera ranking de creators com maior média de visualizações por post no TikTok em 2025 Criadora atingiu média impressionante de 27,3 milhões de views por publicação no primeiro semestre, segundo levantamento da Zeeng Cartão de Visita|Do R7 29/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h37 )

Camila Pudim acaba de alcançar mais um marco histórico em sua carreira. Segundo levantamento da Zeeng, a influenciadora lidera o ranking dos creators do TikTok com maior média de visualizações por post no primeiro semestre de 2025, com nada menos que 27,3 milhões de views por publicação. O número coloca Camila no topo de uma lista poderosa, que inclui nomes de grande alcance, como Virginia Fonseca, Rafael Santos, entre outros.

A pesquisa analisou os dados de 2.598 criadores, responsáveis por mais de 627 posts no período. A média geral entre os selecionados foi de 7,7 milhões de visualizações por conteúdo, reforçando ainda mais o destaque de Camila no cenário digital.



Com quase 40 milhões de seguidores e mais de dez anos de carreira, Camila Pudim é hoje referência em maquiagem artística no Brasil. Seu talento já lhe rendeu o prêmio de “Vídeo do Ano” no TikTok Awards com o viral “Asoka Makeup” e, mais recentemente, conquistou o público com a série inspirada em Alice no País das Maravilhas, que ultrapassou 150 milhões de views e contou com Whindersson Nunes no papel do Chapeleiro Maluco. Um verdadeiro fenômeno!