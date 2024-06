Cantor Xanddy Harmonia faz 45 anos e Ecad faz estudo sobre suas canções

Alto contraste

Levantamento musical destaca a música “Desafio” como a mais regravada e a mais tocada do artista no Brasil

Xanddy Harmonia comemora seus 45 anos, nesta quarta, dia 12. O baiano é compositor, cantor, produtor e empresário e, antes da carreira solo, participou do grupo Harmonia do Samba. Em um estudo sobre as suas músicas, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou as canções que os fãs mais ouviram nos últimos cinco anos no Brasil.



O destaque do levantamento foi “Desafio”, parceria com Tonho Copque, Fabio Alcântara e Duller, que ficou na liderança do ranking. A canção faz sucesso desde os tempos em que Xanddy era vocalista do Harmonia do Samba e ela também foi a mais regravada de sua autoria até o momento.



O cantor tem 122 obras musicais e 572 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais do artista são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.



É importante destacar que Xanddy e os demais compositores e artistas só podem receber seus rendimentos em direitos autorais quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento dos valores referente ao licenciamento musical por meio do Ecad, que é garantido pela Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).



No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.



Ranking das músicas de autoria de Xanddy Harmonia mais tocadas no Brasil nos últimos 5 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Desafio Tonho Copque / Fabio Alcântara / Xanddy / Duller 2 Nova paradinha Magno Santanna / Bimba / Xanddy / Filipe Escandurras 3 O rodo Bimba / Xanddy 4 Ai ai ai samba de roda Rodrigo Piscini / Nego Julio / Fagner Ferreira / Eni Andrade / Robbson Ribeiro / Xanddy / Genny Dantas 5 Nossa paradinha Bimba / Xanddy 6 Joga o laço Tonho Matéria / Andre Fanzine / Xanddy / Reinaldo 7 Já é carnaval Uedson Péricles / Xanddy / Wostinho Nascimento 8 Agora mexe (eta quebradeira) Bimba / Xanddy / Pimpe 9 Meus sentimentos Xanddy 10 A viola do Lu Uedson Péricles / Xanddy / Wostinho Nascimento