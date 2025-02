Cantora Gabriella Lima lança single autoral, "Meu Lugar" Nascida em São Paulo e radicada em Paris, a cantora e compositora Gabriella Lima chegou à França em 2014 com o desejo de romper limites... Cartão de Visita|Do R7 03/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 21h26 ) twitter

Nascida em São Paulo e radicada em Paris, a cantora e compositora Gabriella Lima chegou à França em 2014 com o desejo de romper limites culturais e expandir fronteiras criativas. Foram oito anos de experimentos e criação de laços, madrugada adentro, com músicos de diferentes países sob as paredes do Cabaret Aux Troiz Maillez, consagrado clube de jazz, para a sua música ganhar forma.

Após o lançamento bilíngue "Se Me Chamar Eu Vou" (que acumula 40 milhões de streams nas plataformas), a cantora agora dá continuidade a sua trajetória musical com uma faixa que não só fala de sentimentos profundos, mas também traz à tona um som sofisticado, envolvente e profundamente brasileiro. Com um som leve, "Meu Lugar" marca a segunda etapa do projeto da artista que vem ganhando destaque com sua proposta única de fusão entre a Nova MPB e o Soft Pop.

Ouça aqui: https://atabaque.lnk.to/ MeuLugar

A faixa, que fará parte do novo álbum “Entre ça et là”, com lançamento previsto para abril deste ano, mescla batidas de percussão típicas e paradinhas de ritmo descontraído. Feita totalmente em português, a música tem a leveza e a profundidade da nova MPB, buscando algo mais introspectivo e acolhedor, sem renunciar à conexão com as raízes brasileiras.

""Meu lugar" chegou assim como o tema da letra: de maneira despretensiosa. É a única música do álbum que foi pedindo pra entrar, eu não buscava por ela. Estava no estúdio produzindo outra faixa e ao me deparar com o instrumental dessa outra música, comecei a ouvir na minha cabeça a melodia de "Meu lugar". Pedi para o produtor mutar a voz da outra música e deixei essa nova melodia chegar. Quando percebi, tinha uma música nova”, lembra Gabriella.

A canção é um mergulho emocional no processo de entrega e transformação que ocorre quando nos permitimos viver uma relação verdadeira e intensa. Sua letra fala de uma conexão inesperada, mas suave, que desarma as defesas e silencia os medos, convidando o ouvinte a se entregar ao poder do afeto genuíno.

Um clipe delicadamente pensado para a faixa será lançado no Youtube oficial de Gabriella, dia 07 de fevereiro, sexta-feira .

Sobre Gabriella

Depois de toda sua vivência na França, em 2024 Gabriella foi nomeada “RFI talent” e assinou um contrato de co-edição com a France Mode Media, para a promoção e difusão do seu novo álbum “Entre Ça ET Lá”, com colaboração dos artistas Vanille, Léo Middea e Jules Jaconelli e lançamento previsto para abril de 2025.

Enquanto espera o lançamento do álbum, Gabriella realiza uma série de shows, incluindo aberturas para Flavia Coelho.

O primeiro single já lançado, “Se Me Chamar Eu Vou”, tem a parceria com a artista francesa Vanille. É uma regravação bilingue de “Suivre Le Soleil”, música de sucesso da artista que acumula mais de 40 milhoes de streams nas plataformas. A nova versão, que mistura português e francês, combina melodias da música francesa com a sonoridade brasileira, criando uma fusão que reverbera a essência das duas cultura.

O objetivo de Gabriella é conquistar novos ouvintes, transformando o ouvinte casual em um fã ativo, e garantindo que a trajetória de Gabriella ganhe cada vez mais visibilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para quem busca uma música que une sensibilidade e identidade brasileira, "Meu Lugar" é a escolha perfeita para a playlist.