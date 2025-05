Capital do Samba começa neste fim de semana com grandes nomes do gênero e transmissão ao vivo O Rio de Janeiro se prepara para viver mais um capítulo histórico da sua relação com o samba e o pagode Cartão de Visita|Do R7 17/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h03 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

O Rio de Janeiro se prepara para viver mais um capítulo histórico da sua relação com o samba e o pagode. Nos dias 17 e 18 de maio, a Marina da Glória recebe a terceira edição do Capital do Samba, festival que se consolidou como o maior do gênero na cidade. A programação reúne alguns dos maiores artistas do país, como Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Sorriso Maroto, Ferrugem, Belo, Péricles, Dilsinho, Pixote, Xande de Pilares e Menos é Mais.

Com transmissão ao vivo pelo Multishow, o evento conta com três setores distintos – Área Open Beer, Área Full Open Bar e Arena Capital – e estrutura ampliada para receber milhares de pessoas em uma experiência completa de celebração da música brasileira.

O festival é uma realização da GH Music, Gold Produções e Festa Cheia, e reforça o grande momento vivido pelo pagode, projetando o gênero em escala nacional. Os ingressos seguem à venda pela plataforma Ingresse.



SERVIÇO

Capital do Samba 2025

‌



Dias 17 e 18 de maio

Marina da Glória – Rio de Janeiro

‌



17/05, a partir das 16h | 18/05, a partir das 15h

Ingressos: ingresse.com/capital-do-samba- 2025

Mais informações: @capitaldosambaoficial