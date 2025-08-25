Logo R7.com
Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto reúnem mais de 35 mil pessoas na Virada Cultural de BH

Cartão de Visita|Do R7

Com um espetáculo potente que une a música de concerto com a força ancestral dos ritmos afro-brasileiros, Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto lotaram a Praça da Estação, em BH, na noite de ontem, 24 de agosto, no encerramento da Virada Cultural. Mais de 35 mil pessoas foram às ruas para dançar e cantar em coro clássicos como “Velha Infância”, “Já sei namorar”, “A Namorada”, entre muitos outros.

Sucesso de público, “Afrossinfonicidade”, o espetáculo do conjunto mineiro com o cacique do candeal, já encantou milhares de pessoas em apresentações realizadas na Avenida Paulista (SP), Praia de Copacabana (RJ), Concha Acústica (BA) e Palácio das Artes (MG). No próximo dia 13 de setembro, o concerto será realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com entrada gratuita.

Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, o espetáculo passeia pela obra de Brown, ressaltando toda sua grandiosidade e exuberância musical. O repertório reúne alguns dos maiores sucessos do artista, com novos arranjos assinados por Paulo Malheiros.

