Carlos Dafé celebra o poder do amor em seu novo single “Verdadeiro Sentimento”

Ouça aqui

O “Príncipe do Soul” brasileiro, Carlos Dafé, apresenta “Verdadeiro Sentimento”, seu novo single em parceria com o produtor e multi-instrumentista norte-americano Adrian Younge. A faixa integra o aguardado álbum Carlos Dafé JID025, que será lançado em 17 de outubro de 2025 pelo selo Jazz Is Dead.

“Verdadeiro Sentimento” é uma celebração da força do amor verdadeiro diante das adversidades. Com lirismo íntimo, a canção traduz em música a experiência de superar distâncias e desafios, revelando a resiliência de um sentimento que cresce justamente nos momentos mais difíceis. A voz marcante de Dafé conduz essa narrativa de afeto e saudade, enquanto os arranjos elegantes de Younge unem samba e soul em uma atmosfera romântica e atemporal.

Escrita em meio à saudade de sua esposa, Marilda Barcelos (filha de Elza Soares), a canção nasceu de versos poéticos que o artista escreveu durante uma noite solitária em um quarto de hotel nos Estados Unidos. “Foi um poema, uma canção, uma lembrança no meio da noite”, conta Dafé. “Estávamos distantes, mas o amor se transformou em melodia — um verdadeiro sentimento.”

Com “Verdadeiro Sentimento”, Carlos Dafé reafirma sua posição como uma das vozes mais expressivas da música negra brasileira, unindo paixão, poesia e a elegância de uma produção que honra suas raízes sem deixar de dialogar com o presente.

Sobre Carlos Dafé

Carlos Dafé nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em uma família onde a música e a poesia eram parte do cotidiano. Incentivado pelos pais desde cedo, começou a se destacar musicalmente ainda na infância, estudando no Conservatório de Música aos 11 anos e tocando em conjuntos e orquestras aos 14. Em 1970, participou de uma turnê com o grupo Fuzi 9 do Corpo de Fuzileiros Navais e teve uma de suas composições como tema de filme. Ao longo da carreira, consolidou-se como figura central da soul music brasileira, sendo apelidado por Nelson Motta de “O Príncipe da Soul”.

Reconhecido por sua contribuição à música negra no Brasil, Dafé recebeu homenagens como o título de Cidadão Paulistano e o Prêmio Orilaxé do AfroReggae. Sua influência foi destacada em depoimentos de artistas e na canção "Dafé e Carlos", composta por Jorge Aragão. Em 2021, foi um dos protagonistas do documentário Trem do Soul, que relembra o movimento musical negro e periférico carioca dos anos 1970, do qual ele foi um dos pilares, ao lado de nomes como Tim Maia, Cassiano e Banda Blaack Rio.