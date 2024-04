Carnaporto: Porto Seguro recebe Ivete Sangalo, Léo Santana, Xandy Harmonia e Pedro Sampaio

Alto contraste

Evento será realizado entre os dias 14 e 16 de fevereiro, na Praia de Taperapuan, a cerca de 700 metros do Resort Arcobaleno

São 26 anos animando turistas e moradores de Porto Seguro, no Sul da Bahia, no pós-carnaval. Em 2024, não poderia ser diferente. Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, a ferveção segue tomando conta da cidade com a realização de nova edição do Carnaporto. O evento, que faz os foliões se acabarem a partir da Quarta-Feira de Cinzas, este ano reunirá Ivete Sangalo, Léo Santana, Xandy Harmonia, Pedro Sampaio, Timbalada, Tomate, Parangolé, Psirico e o Trio Pizro. As apresentações serão realizadas na Arena Axé Moi, na Praia de Taperapuan, a mais badalada da região.

O espaço ocupa uma área total de 31 mil m² e, para o Carnaporto, será dividido em Camarote e Pista Vip. O Axé Moi conta ainda com portaria informatizada, acessibilidade para portadores de deficiência, posto de atendimento médico, praça de alimentação e banheiros, além de decoração temática e sala de Achados e Perdidos.

Onde se hospedar:

Curtir o Carnaporto oferece grandes vantagens. As tarifas dos hotéis, por exemplo, sofrem uma redução de 50% em relação ao carnaval. E tanto as praias quanto as atrações turísticas ficam mais vazias. Para descansar entre um show e outro e aproveitar essas comodidades, a opção ideal é o Resort Arcobaleno, que está localizado a apenas 700 metros do Axé Moi. Ou seja, dá para ir a pé!

De categoria Superior (4 estrelas Plus), é um dos hotéis all inclusive mais tradicionais da região e ocupa uma área de 23 mil m² com ampla infraestrutura de lazer e o melhor Clube de Praia da localidade, o Terrazzo Al Mare. O espaço inclui deck panorâmico à beira-mar, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil, redário, tendas à beira-mar e música ao vivo.

No interior, um espaço de lazer com três piscinas – uma para adultos, uma aquecida e restrita a crianças de até 7 anos e outra recreativa para atividades de lazer – é cercado pelo verde dos jardins naturais, coqueiros e plantas nativas da Mata Atlântica e conta com dois bares e um gazebo para lanches. Também há quartos adaptados e com boa estrutura de acessibilidade para portadores de deficiência ou pessoas com dificuldade de locomoção, incluindo rampas na piscina e cadeiras de roda anfíbias.

Além disso, no sistema All Inclusive Premium, o hotel oferece nada menos do que seis refeições por dia, além de open bar. A novidade é que, agora, por um pequeno acréscimo na diária, o hóspede pode adquirir o All Inclusive Max Premium. Ele inclui a oferta de bebidas importadas, entre elas vodca, gim, vinho e tequila, 12 marcas de cerveja, sendo duas artesanais, jantar “à la carte” e serviço 24 horas.

Em comum, os dois sistemas oferecem café da manhã, petiscos, almoço, lanche da tarde, jantar e pizza noturna. Todos são servidos no sistema de bufê, das 7h às 23h30m. Sucos, refrigerantes, drinques, água de coco e bebidas nacionais também estão incluídos. A diária média custa R$ 1.355, o casal.

Resort Arcobaleno

Site: https://hotelarcobaleno.com.br/

E-mail: reservas@resortarcobaleno.com.br

Telefones: (73) 2105-5051 / (73) 99956-4993

WhatsApp: (73) 99914-5303 / (73) 99846-0184