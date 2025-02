Carnaval do Royal Tulip JP Ribeirão Preto terá baile, música, roda de samba, feijoada e desfile Resort urbano oferece programação com dezenas de atividades para toda a família, com recreação ao ar livre para adultos e crianças Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h07 ) twitter

Hotel JP

Amantes da folia que planejam curtir o Carnaval 2025 com diversão e requinte já podem separar o confete. No feriado prolongado, entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março, o Royal Tulip JP Ribeirão Preto, bandeira da rede Louvre Hotels Group-Brazil, contará com diversas atrações para entreter todas as idades: baile de Carnaval, desfile infantil de fantasias, roda de samba, DJ, feijoada com música ao vivo no almoço de sábado (dia 01/03), pool party com DJ e hidro axé.

Em especial para os pequenos, as atrações, comandadas por uma equipe de “tios recreadores”, serão diversas e promovidas ao ar livre e no Espaço Kids. Entre as atividades estão vôlei, futebol de sabão, queimada russa, cinema ao ar livre, bom dia na hortinha e pique bruxa. Para famílias com bebês, o resort oferece o selo Hotel Amigo do Bebê. Pensando no público adulto, o hotel preparou uma programação que inclui aulas de funcional e alongamento, além de caminhada matinal, para o hóspede que não desejar “abandonar” a rotina de atividades físicas no feriado.

Com conforto e hospitalidade, o pacote de carnaval inclui café da manhã e jantar (com bebidas não alcoólicas, como água, suco de laranja e refrigerante), diversas opções de acomodações, com custo a partir de R$ 4.004,00 + 10%, em apartamento duplo ou casal luxo, e uma cortesia para crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos pais.

Luxo em ambiente bucólico

Acolhedor, o resort oferece 156 amplos e bem equipados apartamentos e completa estrutura de lazer: quatro piscinas, sendo duas climatizadas e uma com bar molhado, saunas secas e a vapor, além de duas jacuzzis. Para os pequenos, são oferecidos piquenique no jardim e cabaninha no quarto, ambos com cardápio repleto de guloseimas. O turista que viaja com seus animais de estimação pode ficar despreocupado, uma vez que o hotel é pet friendly.

O hotel Royal Tulip JP Ribeirão Preto se destaca como boa opção na cidade, com excelente localização no interior de SP. Próximo de Campinas, São José do Rio Preto e do Sul de Minas Gerais, a unidade é uma ótima opção para quem opta por viajar de carro, fugindo assim do tumulto dos aeroportos.

Atividades esportivas ao ar livre e alta gastronomia

Os turistas que estão em busca de atividades esportivas encontram grande variedade de opções no resort, que vão desde academia e quadras poliesportivas de futebol, vôlei de areia e beach tennis. O salão de jogos foi repaginado recentemente e oferece mesa de sinuca, futebol de mesa, pebolim, xadrez, dama e baralho. O hotel oferece ainda aulas de hidroginástica e alongamento, caminhada e water ball.

Para os amantes da alta gastronomia, o Royal Tulip JP Ribeirão Preto tem dois restaurantes, com menu assinado pelo chef José Marx Denis. O Bouganville acaba de ser repaginado, apresentando uma nova adega. O espaço é aberto aos hóspedes que buscam mais proximidade das bebidas, para uma escolha mais assertiva, e conta com 70 rótulos nacionais e internacionais de vinhos brancos, rosés, tintos e espumantes, além de uma carta especial para os bares das piscinas.

A unidade conta ainda com um american bar, café da manhã oferecido em estilo buffet, estacionamento, wi-fi e serviço de transfer gratuito (aeroporto-hotel-aeroporto), mediante agendamento.

Serviço Pet Friendly

Recentemente, o resort ampliou seu serviço pet friendly. Voltado a animais de até 15kg, inclui cama, bebedouro e comedouro, o ‘play pet’ de convivência ao ar livre passa a contar com novos brinquedos interativos, como escorregas, túneis e gangorras. O objetivo é maximizar a hospitalidade e a experiência de hóspedes e seus animais de estimação.

“Hoje, sabemos que os animais de estimação fazem parte das famílias e recebê-los torna a estadia ainda mais afetiva e acolhedora, já que, muitas vezes, essa companhia é imprescindível aos tutores, que desejam sempre estar ao lado de seus pets enquanto viajam, se divertem e fazem compras pela cidade”, diz a gerente comercial, Luciana Marotta.

Serviço:

Royal Tulip JP Ribeirão Preto

Datas: 28 de fevereiro a 04 de março de 2025

Endereço: Via Doutor Jeremias De Paula Martins, 101 – Jardim Zinato, Ribeirão Preto, São Paulo, CEP: 14097-142

Contato: +55 (16) 9 9792 9955 (whatsapp)/ (16) 2101 1400 (PABX)

Reservas: rtrp.reservas@goldentulip.com. br

Site: www.royaltulipjpribeiraopreto. com.br

Redes sociais: @royaltulipjp