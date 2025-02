Cinco promessas que estão transformando o pagode em 2025 Grupo Envolvência, Pagode do Adame, Vitor Limma, Edu Ares e Davi Quaresma representam a nova geração que está conquistando o público... Cartão de Visita|Do R7 20/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo Envolvência, Pagode do Adame, Vitor Limma, Edu Ares e Davi Quaresma representam a nova geração que está conquistando o público e levando o pagode a novos patamares

O pagode brasileiro vive uma nova era, marcada por artistas que carregam o legado dos grandes nomes do gênero, mas com uma visão moderna e criativa. A nova geração de pagodeiros está conquistando cada vez mais espaço, inovando com batidas cativantes, letras apaixonantes e uma conexão genuína com o público. Em 2025, cinco nomes têm se destacado com lançamentos incríveis e um carisma que promete transformar o cenário do pagode.

Envolvência: a batucada que conquistou o Brasil e o mundo

Vindos de Três Corações (MG), o Envolvência é o retrato de como talento e trabalho duro podem levar um grupo a voos altos. Formado por oito integrantes carismáticos, o grupo se consolidou com projetos como Canta com Envolvência e Mansão Envolvência, que viralizaram nas redes sociais e plataformas digitais, acumulando impressionantes 950 milhões de streams. Eles não apenas celebram o samba e o pagode raiz, mas também inovam com canções que conectam o público jovem ao gênero. Em 2025, eles preparam lançamentos ainda mais ousados, garantindo que o título de “os meninos dos milhões” continue ecoando por aí.

‌



Pagode do Adame: a simplicidade que emociona

O Pagode do Adame é conhecido por sua capacidade de transformar emoções cotidianas em hits memoráveis. Com um estilo genuíno e cheio de carisma, o grupo tem encantado o público com apresentações autênticas e músicas que fazem qualquer roda de samba ganhar vida. Eles têm planos de expandir ainda mais sua base de fãs este ano, com novas composições que prometem trazer um toque de nostalgia e modernidade para o pagode.

‌



Vitor Limma: o timbre que encanta o Brasil

Com apenas 28 anos, Vitor Limma é a prova viva de que o pagode continua a conquistar gerações. A voz marcante do gaúcho, frequentemente comparada à de Ferrugem, já acumulou mais de 120 milhões de reproduções e milhões de visualizações em suas redes sociais. Em 2024, foi indicado ao Prêmio Multishow como artista Revelação; Com seu projeto Coleção de Pagodes, que reúne 10 convidados especiais e mais de 50 músicas, Vitor consolida sua posição como um dos artistas mais promissores do gênero. Com músicas inéditas e apresentações envolventes, ele promete marcar 2025 como um dos anos mais importantes de sua carreira.

‌



Edu Ares: o samba que cruzou fronteiras

Edu Ares é a personificação do samba global. Dividindo sua vida entre Brasil e Estados Unidos, ele mescla a vibração do samba brasileiro com a sofisticação da soul music americana, criando um som único que já conquistou milhares de fãs dentro e fora do país. Com dois álbuns e projetos audiovisuais que somam milhões de visualizações, Edu tem se destacado como uma voz que conecta culturas. Em 2025, o artista promete novos lançamentos que reforçam essa fusão cultural e mostram que o samba não tem limites.

Davi Quaresma: o romantismo do pagode na sua melhor forma

Davi Quaresma é um dos maiores representantes do pagode romântico da nova geração. Com parcerias de peso com Ferrugem e Menos É Mais, e o sucesso de Uma em Um Milhão, Davi já conquistou o coração dos fãs de música romântica. Sua capacidade de compor letras que tocam a alma, combinada com sua voz marcante, faz dele uma aposta certa para 2025. O cantor já está trabalhando em novos projetos que prometem trazer ainda mais emoção e conectar o público ao melhor do pagode romântico.

Esses cinco nomes não apenas representam o futuro do pagode, mas também mostram como o gênero pode evoluir, mantendo suas raízes enquanto abraça novas influências. Com lançamentos criativos, colaborações poderosas e apresentações emocionantes, eles são a prova de que o pagode segue vivo e mais forte do que nunca. 2025 será, sem dúvidas, um ano memorável para os fãs, com esses talentos brilhando cada vez mais nos palcos e plataformas.