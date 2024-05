Com show marcado no Brasil em novembro, Bring Me The Horizon lança novo álbum, "POST HUMAN: NeX Gen" Nesta sexta (24), a banda de rock britânica Bring me the Horizon lança seu aguardado novo álbum, via Sony Music

(ADNAN KABIR)

Escute: https://bmth.co/nexgenAW

Bem-vindos à “NeX GEn...”. Nesta sexta (24), a banda de rock britânica Bring me the Horizon lança seu aguardado novo álbum, via Sony Music.

O trabalho mostra a expansão do grupo, tanto musicalmente quanto conceitualmente. O disco sucede o álbum de 2020, “POST HUMAN: Survival Horror”, que contou com colaborações de YUNGBLUD, Nova Twins, BABYMETAL e Amy Lee, do Evanescence, e inclui os sucessos "Teardrops" e "Obey". Sonoramente, NeX GEn...” é pesado, enquanto os vocais de Oli são os mais melódicos até agora.

Bring Me The Horizon começou 2024 de forma explosiva: a banda tocou para mais de 140 mil fãs no Reino Unido e na Irlanda, em sua maior turnê de arenas no Reino Unido até hoje. Ainda neste ano, eles ganharam o prêmio BRIT de Melhor Artista Alternativo/Rock e anunciaram seu primeiro show em estádio, em São Paulo, que acontecerá no dia 30 de novembro, no Allianz Parque. A ocasião contará ainda com apresentações das bandas Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You. Com realização da 30e, o evento já está com vendas abertas, pelo site da Eventim, ou na bilheteria oficial da casa.

O lançamento surpresa de seu novo álbum já causou frenesi entre os fãs. A primeira parte da série “POST-HUMAN”, “Survival Horror”, foi gravada durante os primeiros lockdowns da COVID, quase inteiramente de forma remota, e inclinou-se para o lado mais pesado da banda, para expressar sentimentos de raiva, medo, vazio e desespero. Sobre “NeX GEn”, o cantor Oli Sykes diz que está buscando algo mais esperançoso, se não inteiramente positivo por si só. Apropriadamente, a música desta vez – já antecipada nos grandes singles "Kool Aid", "DiE4u", "AmEN!" e "DArkSide" – é ainda mais eufônica, influenciada pelo pós-hardcore, enquanto ainda explode com a criatividade única e progressista da banda.

Oli acrescenta que o álbum levou “muito tempo para ser escrito”. Em parte, isso se deve ao fato de que a banda pensava que o lockdown duraria muito mais do que durou. Quando terminou, rapidamente encontraram suas agendas cheias, com turnês pelo mundo e como headliners de festivais como Reading & Leeds (onde foram acompanhados por Ed Sheeran para seu sucesso colaborativo "Bad Habits"), NEX FEST, no Japão, Download Festival, no Reino Unido, Good Things, na Austrália, e When We Were Young e Sick New World, em Las Vegas.

Mas também se deve ao fato de que o conceito rapidamente cresceu para algo maior do que seus criadores imaginaram originalmente. “POST-HUMAN: Survival Horror” tornou-se muito mais um evento do que a banda havia previsto no lançamento, e criar sua continuação exigiu um pensamento muito maior do que o inicialmente pensado.

Há muito a desvendar sob a superfície do álbum para aqueles que conseguirem perceber. “É um verdadeiro álbum conceitual, com uma narrativa completa que se conecta ao primeiro disco, mas o conceito está escondido e enterrado,” ele diz. “Algumas pessoas não vão se interessar, mas para algumas pessoas pode ser como um livro de autoajuda. Há muitas coisas ali, algumas bem claras, mas muitas crípticas e escondidas. As pessoas vão ter que descobrir”.

Não que Bring Me The Horizon esteja olhando para trás. Como sempre, “NeX GEn” é o trabalho de uma banda que não tem medo de desafiar a si mesma e ao mundo musical, no qual se tornou líder.

Mais uma vez, outros seguirão. Prepare-se para a evolução.

POST HUMAN: NeX GEn

[ost] dreamseeker YOUtopia Kool Aid Top 10 staTues tHat CriEd bloOd liMOusIne ft AURORA DArkSide a bulleT w- my namE On ft Underoath [ost] (spi)ritual n/A LosT sTraNgeRs Rip (duskCOre RemIx) AmEN! (feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo of Glassjaw) [ost] puss-e DiE4u DIg It

Sobre Bring Me The Horizon

Grupo vencedor do prêmio BRIT, indicado ao Grammy e vendedor de multiplatina, Bring Me The Horizon é uma das bandas de rock mais bem-sucedidas do planeta, vendendo mais de 5 milhões de álbuns globalmente até hoje. Eles já fizeram várias turnês mundiais, tocando em shows esgotados em mais de 50 países e, só em 2024, tocaram para mais de 300 mil fãs até agora. São headliners reverenciados em festivais ao redor do mundo. Em 2023, tocaram no Download Festival para mais de 100 mil fãs, foram headliners do NEX FEST, no Japão, Good Things, na Austrália e, mais recentemente, When We Were Young e Sick New World, em Las Vegas.

Eles iniciaram sua era “POST HUMAN” em 2020, com o lançamento do primeiro de quatro EPs, intitulado “POST HUMAN: Survival Horror”. O lançamento aclamado pela crítica estreou em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido. Em 2022, apareceram no BRIT Awards, onde se juntaram ao cantor e compositor vencedor do Grammy Ed Sheeran para uma performance eletrizante de "Bad Habits" e lançaram seu sexto álbum de estúdio certificado ouro, “amo”, em 2019, que estreou em primeiro lugar em 17 mercados e foi nomeado “um dos álbuns mais aguardados de 2019” pela Billboard; também lhes rendeu sua segunda indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Rock, após o primeiro single do LP "MANTRA" ter-lhes rendido uma indicação de Melhor Canção de Rock em 2018. Eles também receberam sua primeira indicação ao BRIT de Melhor Grupo em 2021 e uma vitória no BRIT em 2024, como Melhor Artista Alternativo/Rock, vencendo Rolling Stones e Blur. A banda também acumula mais de 1 bilhão de visualizações de vídeos no YouTube e está entre os 500 artistas mais transmitidos globalmente. Antes do lançamento de “NeX Gen”, os singles da série “POST HUMAN” foram transmitidos mais de 500 milhões de vezes. Bring Me The Horizon é composto pelo vocalista Oli Sykes, pelo guitarrista Lee Malia, pelo baixista Matt Kean e pelo baterista Mat Nicholls.

SERVIÇO – SHOW EM SÃO PAULO:

Bring Me The Horizon Tour 2024

Realização: 30e

SÃO PAULO

Data: 30 de novembro de 2024

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Horário de abertura dos portões: 13h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos e setores:

Cadeira Superior - R$125 (meia-entrada legal) | R$250 (inteira)

Pista - R$195 (meia-entrada legal) | R$390 (inteira)

Cadeira Inferior - R$245 (meia-entrada legal) | R$490 (inteira)

Pista Premium - R$395 (meia-entrada legal) | R$790 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 30 de abril, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line em: https://eventim.com.br/BMTH

Bilheteria oficial: Bilheteria A - Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento*: Terça a sábado, das 10h às 17h

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.