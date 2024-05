Daj Resort & Marina é opção para comemorar Dia dos Namorados com jantar especial Está chegando uma das datas mais românticas do ano, o Dia dos Namorados, e o Daj Resort & Marina surge como uma escolha ideal para...

Está chegando uma das datas mais românticas do ano, o Dia dos Namorados, e o Daj Resort & Marina, situado na cidade de Ribeirão Claro, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, surge como uma escolha ideal para casais que buscam celebrar a ocasião com uma escapada durante a semana. Com uma localização privilegiada, acessível por vias rodoviárias principais e proximidade a aeroportos em Bauru, Marília e Londrina, além de instalações para jatos executivos em Ourinhos e um heliponto adjacente, o resort garante facilidade no acesso para todos.

O Daj Resort, reconhecido por sua excelência nas plataformas Booking e Tripadvisor, ocupa uma extensa área verde entre montanhas e a represa de Chavantes, oferecendo um cenário ideal para momentos especiais a dois. As instalações incluem diversas opções de lazer, como piscinas com bar molhado e borda infinita, quadras esportivas e de tênis, além de atividades como passeios de bicicleta e pescaria. Para o jantar de Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, o restaurante do resort apresentará um menu temático especial elaborado pelo chef. Além disso, para completar o clima de romance, os apaixonados podem escolher entre uma extensa seleção de vinhos da adega própria. O jantar estará disponível tanto para hóspedes, já incluso na diária, quanto para não-hóspedes. O conforto é uma prioridade nas acomodações do Daj, com apartamentos que variam de 40 a 90 metros quadrados, equipados com enxoval da Trussardi e amenities da L’Occitane. As suítes maiores dispõem de chuveiros duplos, amplas sacadas e banheiras de hidromassagem, sendo perfeitas para uma noite de descanso e romance. Mesmo no outono, o clima da região tem temperaturas mais altas, com média de 27 graus durante o dia, permitindo que os visitantes aproveitem plenamente as instalações ao ar livre. Além disso, o resort conta com piscina coberta e aquecida com cromoterapia. Para completar a experiência, o Jaune Spa by L’Occitane oferece tratamentos e massagens terapêuticas, proporcionando um ambiente de relaxamento e cuidado. O serviço é cobrado à parte. Serviço Daj Resort & Marina Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 03, Ribeirão Claro - PR Heliponto: Coordenadas 23°17'34"S 49°44'14"W WhatsApp: (43) 3371-3902 Informações: www.dajresortemarina.com.br