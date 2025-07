Deezer celebra o legado de Marília Mendonça, que segue entre as vozes mais ouvidas da plataforma Hits como “Leão” e “De Quem É A Culpa?” estão entre o Top 200, enquanto quatro álbuns da cantora tiveram destaque no ranking de junho... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h37 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

O legado da Rainha da Sofrência segue vivo no coração e nos ouvidos de milhões de fãs. Na próxima terça-feira, 22 de julho, Marília Mendonça completaria 30 anos. Como forma de celebrar sua marca na música sertaneja e seu papel como uma das precursoras do feminejo — movimento que evidenciou e fortaleceu a presença das mulheres no gênero — a Deezer destaca o legado da cantora, como forma de homenagear e honrar sua vida e carreira, revelando dados exclusivos da cantora na plataforma.

Com pouco mais de 10 anos de carreira, Marília Mendonça conquistou os brasileiros e segue no Top 10 de artistas mais ouvidos da Deezer Brasil até hoje. Desde março de 2024, ela ocupa de forma contínua o Top 3 entre as mulheres mais ouvidas da plataforma no país.

Dona de uma voz incomparável, a cantora conta com centenas de sucessos acumulados, tendo quatro hits presentes no Top 200 Brasil da Deezer. A música “De Quem É A Culpa?” se destaca como a melhor colocada no ranking, alcançado a posição #42, seguido de “Supera (Ao Vivo)” (#74), “Leão” (#121) e “Mal Feito (Ao Vivo)” (#175).



Com uma discografia de 14 discos (solos e colaborativos) lançados ao longo de sua trajetória, os álbuns da artista também continuam ecoando entre os ouvintes da plataforma. Só no mês de junho, quatro discos de Marília apareceram entre os Top 200 mais escutados. São eles: “Marília Mendonça - Ao Vivo” (#49), “Todos Os Cantos, Vol. 1” (#87), “Festa das Patroas 35%” (#145) e o “Realidade - Ao Vivo Em Manaus” (#184).

‌



Também em junho, a playlist 100% Marília Mendonça foi a #28 playlist mais ouvida da Deezer Brasil, e a faixa de melhor desempenho dentro da playlist foi “Leão”.

Em meio a tantos sucessos, a Deezer divulgou o Top 10 das faixas mais escutadas da artista na plataforma. Confira:

‌



Bem Pior Que Eu (Ao Vivo) Leão De Quem É A Culpa? Mal Feito (Ao Vivo) Supera (Ao Vivo) Vai Lá Em Casa Hoje Esqueça-Me Se For Capaz Presepada Dois Enganados Todo Mundo Menos Você

Ouça esses e outros hits da Rainha da Sofrência na playlist 100% Marília Mendonça.