Diego & Victor Hugo se consolidam entre os 6 maiores artistas do mercado da música brasileira Apontados pelo último relatório da IFPI - organização que representa a indústria fonográfica internacional - como os artistas que mais...

Spotify: https://open.spotify.com/ artist/3k68C6mNMJL6OaAdWeW2ZF? si=4xiIrxiKRjOlWNPbVKKBgQ

YouTube: https://www.youtube.com/ diegoevictorhugo

Apontados pelo último relatório da IFPI - organização que representa a indústria fonográfica internacional - como os artistas que mais subiram posições no Top 10.000 dos charts de streaming no Brasil em 2025, Diego & Victor Hugo são os nomes em alta no mercado sertanejo e se consolidam como indiscutíveis expoentes do gênero. A dupla, que possui mais de 7 bilhões de streams na carreira, soma 7 faixas entre as 100 mais escutadas no Spotify, com destaque para o sucesso “Tubarões”, que já cravou o Top 1 e segue marcando presença entre as mais altas posições. Hoje, Diego & Victor Hugo se estabelecem como o 6º artista do mercado da música brasileira e o 4º do sertanejo – uma conquista que é fruto de um trabalho incansável e um forte repertório.

Além de “Tubarões”, que faz parte do atual projeto “Ao Vivo em Uberlândia”, gravado na cidade que marcou o início da carreira da dupla, como uma celebração à trajetória dos amigos, Diego & Victor Hugo têm mais seis faixas no Top 100 do Spotify Brasil: “Entregador de Flor”, “Desbloqueado”, “Dama do Baralho”, “Áudio”, “O Alvo (Ao Vivo)” e “Camisola e Fio”. Mesclando sucessos do novo trabalho com projetos de seu bem-sucedido catálogo, a dupla tem presença marcante entre a lista de músicas mais executadas nos serviços de música digital.

‌



“A gente só tem a agradecer. Sete músicas no Top 100 e ‘Tubarões’ há quatro meses entre as mais tocadas do Brasil… é surreal. A gente nunca imaginou chegar tão longe, e tudo isso só é possível por causa da galera que escuta, compartilha e canta com a gente”, comemora Victor Hugo. “Esse DVD gravado em Uberlândia é um marco na nossa vida, superou todas expectativas…É coisa que a gente nem sabe explicar direito. Só Deus mesmo e esse povo que abraçou nosso som. A gente segue do mesmo jeitinho, trabalhando firme, levando a música do coração pra frente”, compartilha Diego.

Quando o recorte aumenta para o Top 10.000 da Pro Música, eles somam 24 músicas no chart. Além das sete já citadas, engrossam a lista: “Facas”, “Criança Pequena”, “Infarto”, “Beijo de Glicose”, “Faz Mais Uma Vez Comigo”, “Prefiro Nem Perguntar”, “Pirulito Vermelho”, “A Culpa é do Meu Grau”, “Vestido Curto”, “Bem Mais Que Eu”, “Por Hoje É Só”, “Sorte”, “Prefiro Nem Perguntar”, “Você Decide”, “Nem Se Fosse Combinado”, “Película de Vidro” e “O Alvo” (versão estúdio).

‌



Atualmente o 6º artista mais ouvido no Brasil e o 4º no ranking sertanejo, Diego & Victor Hugo tiveram uma ascensão de aproximadamente 76% nas posições dentro do gênero no período de um ano - em julho de 2024, ocupavam o 17º lugar no sertanejo. Outro salto considerável é o de ouvintes mensais no Spotify: no presente, a dupla soma mais de 13 milhões de ouvintes mensais na plataforma, um avanço de 85% em relação a dezembro de 2024, quando contavam com 7 milhões.

Diego & Victor Hugo também celebram uma agenda movimentada, com uma média de 20 shows mensais e aparições recorrentes na TV. Recentemente, marcaram presença em produções de destaque como Domingão com Huck, Conversa com Bial, Prêmio Multishow, Caldeirão do Mion, Encontro, Viver Sertanejo, Programa da Virgínia, The Noite, Ratinho, Silvio Santos e mais.

‌



O caminho que levou a todas essas conquistas é extenso, fruto de um trabalho que começou antes mesmo das primeiras apresentações nos bares de Uberlândia, cidade onde a dupla se formou. Diego (Diego Felix Pereira) nasceu em Brasília, morou em Goiás e depois na Uberlândia natal de Victor Hugo (Elias Anderson de Souza). É multi-instrumentista nato, com paixão especial pela guitarra. A música veio de berço, incentivada pelo avô, que tocava viola caipira. Victor Hugo também vem de uma família musical e cresceu em meio às rodas de viola promovidas pelo pai. Aos 10 anos, pegou o violão e não largou mais. A vida, porém, os levou por outros caminhos antes do inevitável - o da música: Diego já trabalhou como salva-vidas em um clube e Victor Hugo como operador de telemarketing.

A primeira experiência dos dois juntos, já no universo musical, foi em um grupo de pagode. Victor Hugo era vocalista e tocava cavaquinho, enquanto Diego tocava violão. Antes de emergirem à frente dos vocais como dupla sertaneja, já eram conhecidos no meio sertanejo por composições gravadas por artistas como Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Bruno & Marrone, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa, Roupa Nova, entre outros. Em especial, ganharam destaque com sucessos como “Calafrio”, gravado por Henrique & Juliano e “Largado às Traças”, de Zé Neto & Cristiano. Como intérpretes, o primeiro hit foi “Infarto”, lançado em 2019 – faixa que hoje acumula mais de 700 milhões plays de áudio e vídeo.

Em 2025, iniciaram os lançamentos de seu mais novo projeto, "Ao vivo em Uberlândia", gravado na cidade onde a dupla foi formada. Com 18 faixas inéditas, o trabalho traz a combinação de talento e emoção e conta com as participações de Lauana Prado e Nattan. O DVD tem direção musical assinada por Eduardo Pepato e direção de vídeo de Fernando Trevisan “Catatau”, garantindo uma experiência única no palco e nas imagens. Como próximos passos, a dupla se prepara para lançar mais dois EP do projeto "Ao vivo em Uberlândia", em agosto e setembro, e o álbum completo em outubro.