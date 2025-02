Duo adois transforma correria da rotina em declaração de amor musical Casal português formado pelos cantautores Karine Garrido e Diogo Abrantes propõe reflexão romântica em canção que chega às plataformas... Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal português formado pelos cantautores Karine Garrido e Diogo Abrantes propõe reflexão romântica em canção que chega às plataformas de áudio nesta sexta-feira (28)

O duo musical português adois, formado pelo casal de cantautores Diogo e Karine, anuncia o lançamento do seu mais novo single, "Dança do Dia a Dia". A canção, que chega em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira (28), é um pop-folk com uma sonoridade solar, embalada pelos timbres suaves dos artistas, e transforma o desabafo sobre a rotina acelerada e a necessidade de valorizar o que realmente importa em uma verdadeira declaração de amor musical - ouça aqui.

"A mensagem que queremos transmitir com esta canção é que todos nós, em algum momento, já sentimos que não conseguimos chegar a todo o lado. E, ao compormos esta faixa, percebemos que, se for para correr, que seja até quem amamos ou até aquilo que queremos conquistar", compartilha Karine sobre a reflexão que levou à criação de “Dança do Dia a Dia”.

Afinal, "quem nunca se sentiu 'preso à roda da vida', assoberbado pela azáfama do dia a dia, e a correr contra o tempo?", completa. Com trechos do ritmo marcado por palmas, coros envolventes e uma estética sonora digna de um musical, Karine e Diogo transformam a pressa cotidiana e a rotina que se impõe sobre todos os casais em uma melodia apaixonante e inspiradora, que tem tudo para gerar identificação no público português e brasileiro.

‌



"Dança do Dia a Dia" chega para reafirmar a essência dos adois, que faz questão de apresentar canções carregadas de amor, autenticidade e histórias reais. A música ainda faz parte do primeiro álbum do duo, intitulado "DA NOSSA SALA", descrito pelos artistas como "uma bonita homenagem ao dia a dia de um casal". O disco, que tem previsão de lançamento ainda para este ano, trará faixas autorais que narram a vida real, com um olhar autêntico sobre o amor, os desafios e as pequenas alegrias da convivência.

Com influências do folk, da música pop portuguesa e da MPB, o adois conquista o público com um estilo intimista e harmonioso. Em seus shows, além das composições autorais, o casal também apresenta releituras de clássicos da música lusófona e internacional, de artistas como Miguel Araújo, Deolinda, Beatles e Abba.

‌



Ficha Técnica - “Dança do Dia a Dia”:

Letra e Música: Karine Garrido e Diogo Abrantes

‌



Produção: Flavio Ferrari & Mar Aberto

Voz: Karine Garrido, Diogo Abrantes

Guitarra Acústica e Elétrica: Flavio Ferrari

Baixo: Flavio Ferrari

Bateria: Ruan Mueller

Mixagem e Masterização: Flavio Ferrari

Gênero: Pop-Folk

Duração: 2min41s

Letra:

ANDO FORA DE RITMO

TENTO CORRER ATRÁS DO TEMPO

PRESO À RODA DA VIDA

VOU ME PERDENDO, VOU ME ESQUECENDO

DE MIM MESMO, DO QUE ME TROUXE ATÉ AQUI

REPITO A COREOGRAFIA

SIGO O COMPASSO DA MONOTONIA

É A DANÇA DO DIA A DIA

ESQUEÇO O CASACO NA CORRERIA

SEREI O MESMO SE CANTAR OUTRA MELODIA?

TALVEZ EU SÓ PRECISE DE UMA PAUSA

E DE VOLTAR A OLHAR P’RA TI

SE TIVER DE CORRER POR UMA CAUSA

QUE SEJA ATÉ A TI

ADMIRO A TUA MANIA

DE SABOREAR A CALMARIA

DAS PEQUENAS COISAS DA VIDA

ANTES DO CAFÉ NÃO COMEÇA O DIA

COM TODO O TEMPO, MAIS ATRASADA DO QUE DEVIA

TALVEZ EU SÓ PRECISE DE UMA PAUSA

E DE VOLTAR A OLHAR P’RA TI

SE TIVER DE CORRER POR UMA CAUSA

QUE SEJA ATÉ A TI

SE A VIDA AVANÇA SEM ESPERAR POR NÓS LEMBRA-TE QUE SAIR DO RITMO FAZ PARTE DA DANÇA

TALVEZ EU SÓ PRECISE DE UMA PAUSA

E DE VOLTAR A OLHAR P’RA TI

SE TIVER DE CORRER POR UMA CAUSA

QUE SEJA ATÉ A TI