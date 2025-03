Exposição "Derradeiro" assinada por Marco Alves chega a São Paulo juntamente com lançamento de livro Com curadoria de Diógenes Moura, as obras têm um olhar poético e sensível sobre o interior do Brasil Cartão de Visita|Do R7 12/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h45 ) twitter

O cenário é São Roque de Minas, Serra da Canastra, Minas Gerais. Os personagens são os moradores locais vivendo com suas tradições e incorporando elementos da contemporaneidade dentro da existência. Nas imagens, o olhar do fotógrafo é um elemento a mais: intimo e cheio de poesia.

A mostra é resultado de um amplo documentário fotográfico sobre a permanência de um modo de vida antigo, simples, e ao mesmo tempo repleto de significados culturais. “São pessoas, animais, roupas, moradias, objetos, hábitos, sensações e sentimentos.” No entanto, esclarece Alves, não trata apenas da resistência deste modo de vida, mas sim “sobre a acomodação possível de pessoas e comunidades a uma existência viável em que as tradições já se misturam a comportamentos contemporâneos.”

São aproximadamente 40 obras fine art impressas em papel de algodão. As obras tem 5 tamanhos diferentes, 30x40cm até 50x75cm O nome “Derradeiro” foi extraído do vocabulário local, uma palavra comum entre os personagens retratados. “A escolha do nome também vem para afirmar sobre a dramaticidade e a certeza do desaparecimento desse tempo, o fim dessa”, explica o artista.

‌



Durante o período que o artista esteve lá, aos poucos foi conquistando a confiança daquelas pessoas e mergulhou profundamente no interior de cada casa, na vida deles, no dia a dia. Há um olhar muito criterioso para o interior das moradas, assim como as inúmeras conversas entre personagens e artista.

Marco não é alguém que olha de fora, mas sim hoje, é da casa.

‌



No dia 15 de março a exposição abre e juntamente o lançamento do livro, resultado dessa aventura e imersão do fotógrafo Marco Alves. O livro tem Diógenes Moura, curador de fotografia e editor, com 144 páginas, formato 23,5cm X 30cm, capa dura, impressão e acabamentos por Ipsis e edição do próprio autor. O título “Derradeiro” é um verdadeiro raio x da cédula de identidade de cada personagem dessa mostra.

Um porta-retrato e eis que o olho de vidro, a câmera, anuncia a intimidade do que virá a seguir. Uma cena de cinema. Os santos, os deuses, a cor das paredes, os objetos na desordem do que é preciso, as panelas areadas, o fogo, entre tantas coisas. Uma verdadeira poesia, trechos do livro cuidadosamente por Diógenes. Uma preciosidade.

‌



Sobre Marco Alves

Nascido em Borborema, São Paulo, Marco Antonio Robert Alves, formou-se em engenharia elétrica (USP) e foi professor na Unicamp no período de 2003 até 2020. Fotógrafo autodidata e independente, autor dos livros Opará Onde Nasce o São Francisco (Edição do Autor,2013), Habitants (Edição do Autor,2015) e Serradeiro (Edição do Autor, 2024).

Seu trabalho já foi mostrado no Paraty em Foco (2010), Galeria FASS (2013 e 2015), Museu Oscar Niemeyer (2014), Festival de Fotografia de Tiradentes (2017 e 2024), Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH,2017).

Sobre Kobbi Gallery

Fundada com a missão de explorar a fotografia e sua história, a Kobbi Gallery se estabeleceu como uma referência essencial no cenário da fotografia artística paulistana. Localizada na Vila Madalena, em São Paulo, a galeria dedica-se tanto à pesquisa quanto à realização de exposições que valorizem a potência e a singularidade de diferentes fotógrafos, posicionando-os tanto no mercado nacional quanto internacional. Trabalhando com uma variedade de artistas contemporâneos e reconhecidos, a Kobbi Gallery oferece um espaço dinâmico para a exploração de diferentes perspectivas e narrativas fotográficas.

Dirigida por Eduardo e Cristina Kobbi, conta com um grupo de profissionais apaixonados e experientes, comprometidos em criar uma programação inovadora e relevante. Com um espaço expositivo cuidadosamente projetado, o local proporciona uma experiência imersiva e enriquecedora para os visitantes, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, incentivando o diálogo entre a arte e o ambiente urbano.

A expansão recente de sua proposta expositiva reforça seu compromisso com a promoção tanto da fotografia quanto da arte contemporânea, uma vez que destaca seu empenho com uma abordagem curatorial que se estende desde a fotografia tradicional até as novas mídias. Com o compromisso de promover a pluralidade a partir de iniciativas baseadas na criatividade e no rigor acadêmico, celebramos a rica história da fotografia, ao mesmo tempo em que exploramos as infinitas possibilidades oferecidas por esse meio artístico.