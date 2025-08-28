Felipe Beats: produtor maranhense por trás de sucessos e dono do hit Porsche Azul Com apenas 24 anos, Felipe Beats já soma mais de 1 bilhão de streams em suas produções e se consolida como um dos novos hitmakers do... Cartão de Visita|Do R7 28/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h38 ) twitter

Com apenas 24 anos, Felipe Beats já soma mais de 1 bilhão de streams em suas produções e se consolida como um dos novos hitmakers do país, unindo piseiro, bregadeira e forró digital em criações que conquistam fãs e paradas musicais

A música nordestina vive um momento de potência e renovação, e um dos nomes por trás dessa transformação é Felipe Oliveira Santos, o Felipe Beats. Nascido e criado em Caxias, no Maranhão, ele começou cedo na música e hoje, aos 24 anos, figura entre os principais produtores e artistas da nova cena.

Felipe Beats se destacou produzindo hits que ultrapassaram fronteiras digitais, entre eles “Halls na Língua”, de Kadu Martins, “Ameaça”, de MC Danny, e “Só Vapo Vapo”, com MC Danny e O Tubarão. Essas faixas, juntas, ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams, consolidando sua assinatura como produtor de referência. Mais recentemente, Felipe lançou o feat “Macetinho”, em parceria com Melody, reforçando sua versatilidade e presença também como artista solo.

Paralelo às produções para outros artistas, Felipe vem construindo sua carreira solo desde 2023, com lançamentos que carregam sua identidade sonora. Entre os destaques estão “Sentada Surreal”, “Malandra”, “Ela Não Vai Ter Pena” e o fenômeno “Porsche Azul”, que ganhou força orgânica e vem escalando as paradas.

Números de Porsche Azul:

Spotify: +32 milhões de streams

SoundCloud: +5 milhões de plays

Pico semanal no Brasil: ~2,46 milhões – posição #57

Paraná/Portugal (pico): ~75 mil streams – posição #155

Viberate (última semana): ~316 mil

Entrada na parada Brasil: 1º de março de 2025

Entre estúdio e palcos, Felipe Beats reforça o poder criativo da cena nordestina e a força de uma nova geração de artistas que não apenas produzem música, mas criam movimentos. Parte do casting da HitLab, ele segue expandindo sua presença nacional e internacional, consolidando-se como um dos nomes mais quentes no cenário musical brasileiro.