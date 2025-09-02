Fenômeno: Menos é Mais emplacou três hits autorais entre as cinco músicas mais ouvidas do país Com 17 faixas no TOP 200 e mais de 18 milhões de ouvintes mensais, o Grupo se consagra como o artista com mais músicas no ranking Cartão de Visita|Do R7 02/09/2025 - 12h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h37 ) twitter

O Menos é Mais segue escrevendo seu nome na história da música do pagode. Com mais de 18 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o grupo acaba de alcançar um feito surreal: emplacou três músicas autorais simultâneas no Top 5 do Brasil — “P do Pecado” (1º lugar), “Pela Última Vez” (3º) e “Coração Partido” (5º) — que juntas já ultrapassam 450 milhões de streams em apenas uma plataforma.

Além desse marco impressionante, o Grupo ainda se consagra como o artista mais ouvido do dia desta segunda-feira, 1, e também com mais faixas no ranking, somando 13 músicas no Top 200, sendo 7 autorais, 4 feats e 6 blocos de regravação do projeto Churrasquinho, label do Grupo que tem nova gravação prevista para novembro, já com ingressos esgotados em menos de 2h. Uma prova incontestável da força do Menos é Mais nas plataformas digitais e no coração do público.

Confira os destaques do Menos é Mais no Top 200 do Spotify:

‌



1 - P do Pecado

3 - Pela Última Vez

‌



5 - Coração Partido

10 - Grau de Maluca

‌



14 - Aquele Lugar

19 - Bebe e Vem Me Procurar/Quem Ama Sente Saudade

28 - Lapada Dela

71 - Nada com Nada

76 - Adorei

84 - Vitamina C

93 - Tarde Demais/Mágica/Oh!Chuva

102 - Jejum de Amor/Caixa Postal/Vida Vazia

124 - Matadinha de Saudade

139 - 40 Graus de Amor/A Carta/Fica

140 - Pot-Pourri: Melhor Eu Ir/Ligando Os Fatos/Sonho de Amor/Deixa Eu Te Querer

166 - Página de Amigos/Inevitável/Flor

188 - Apelido Carinhoso/Posta Aí/Tomara

O feito do Menos é Mais representa um marco histórico para o pagode, mostrando que o gênero continua ganhando força e relevância no cenário musical brasileiro. Com três músicas simultâneas no Top 5 do Spotify e dezenas de faixas no Top 200, o pagode se reafirma como protagonista nas plataformas digitais, conquistando novos públicos e provando que sua mistura de ritmo, melodia e emoção segue capaz de dominar paradas e dialogar com fãs de todas as idades.