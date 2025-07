Fernando & Sorocaba e Murilo Huff lançam parceria inédita gravada no Churrasco On Fire “Já Vai Sabendo” e “O Que Cê Vai Fazer?” ficam disponíveis em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (17), às 21h Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h17 ) twitter

“Já Vai Sabendo” e “O Que Cê Vai Fazer?” ficam disponíveis em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (17), às 21h

Nesta quinta-feira (17), às 21h, Fernando & Sorocaba lançam a inédita “Já Vai Sabendo”, em parceria com Murilo Huff. A faixa, gravada durante a edição do projeto Churrasco On Fire em Araçatuba, chega às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe exclusivo, que será disponibilizado simultaneamente no canal oficial da dupla no YouTube.

Com letra forte e emocional, a música retrata o dilema de quem dá liberdade ao outro, mas sem garantias de que o tempo de espera será eterno - “Vai que um dia você quer voltar e alguém no seu lugar já falou que me ama”. A canção fala sobre os riscos de perder um amor ao adiar decisões, destacando a imprevisibilidade dos sentimentos e das voltas que a vida dá. “Mas vai sabendo que saudade é um trem que dá e passa...”, diz o refrão que já está fazendo sucesso nas redes sociais, somando mais de 200 mil visualizações nos vídeos de prévia da faixa.

Além da inédita, o trio ainda revive um clássico romântico da trajetória de Fernando & Sorocaba: “O Que Cê Vai Fazer?”. Com uma nova roupagem, a releitura também chega às plataformas às 21h desta quinta-feira, e o videoclipe será lançado no dia seguinte (18) às 11h.

“A gente achou que essa composição tinha que ter a voz de alguém que tivesse muita energia, uma voz poderosa. E aí me veio na cabeça um nome da nova geração, o Murilo Huff.” conta Sorocaba. “Já conhecemos o Murilo há muito tempo, né? Ele, inclusive, que escolheu “O que Cê vai fazer?”, para regravarmos. E vou dizer, que ele sabe muita coisa do Fernando & Sorocaba das antigas, inclusive acho que mais do que nós mesmos. O nosso show foi o primeiro que ele assistiu na vida, e hoje poder compartilhar o palco com esse grande amigo, é incrível!” complementa Fernando.

“Gravar com o Fernando e Sorocaba foi uma experiência incrível! São caras que têm uma bagagem enorme e, além disso, são muito importantes para a história do sertanejo atual. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. A música ficou incrível, e espero que todo mundo curta tanto quanto nós curtimos fazer ela. É sempre bom estar rodeado de pessoas com o coração tão bom e aprender com eles, sem contar que, no palco, a energia é outra!” compartilha Murilo Huff.

Gravado com uma superprodução, o evento contou com direção criativa de Sorocaba em parceria com a Camaleão Cenografia, apostando em elementos futuristas e tecnológicos. A Direção de vídeo foi assinada pelo Gui Dalzoto. Já a produção musical leva a assinatura de Fernando Zor. O "Churrasco On Fire" tem duração de três horas de show, com um repertório exclusivo pensado especialmente para o evento. Inclusive, para as próximas edições do evento, a dupla pretende convidar outros nomes da nova e da antiga geração do sertanejo como atrações surpresas.

Fernando & Sorocaba e Murilo Huff - Já Vai Sabendo

Lançamento: 17 de julho de 2025

Compositores: Caco Nogueira, Ray Ferrari

Letra:

Você tem o tempo que quiser

Pra pensar

E a certeza que eu vou te esperar

Só não sei até quando

Vai que um beijo cruza o meu caminho

E por pouco deita na minha cama

Vai que um dia você quer voltar e alguém no seu lugar já falou que me ama

Você vai

Mas vai sabendo que saudade é um trem que dá e passa

O mundo gira e numa dessas curvas cê capota

Pra fora da minha vida

Vai que chega um amor que era pra ser passageiro e fica

Mas vai sabendo que saudade é um trem que dá e passa

O mundo gira e numa dessas curvas cê capota

Pra fora da minha vida

Vai que chega um amor que era pra ser passageiro e fica