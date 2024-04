Festa do Peão de Barretos: Luan Pereira é confirmado no primeiro dia do evento Cantor é a primeira atração confirmada na quinta-feira, dia 15 de agosto. Evento acontece de 15 a 25 de agosto e ingressos já estão...

Cantor é a primeira atração confirmada na quinta-feira, dia 15 de agosto. Evento acontece de 15 a 25 de agosto e ingressos já estão à venda

Luan Pereira é confirmado no primeiro dia da Festa do Peão de Barretos | Crédito: Divulgação

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anunciou o cantor revelação Luan Pereira na sua grade de programação musical. O show será no dia 15 de agosto, quinta-feira.

Este será o primeiro ano do artista no palco do Estádio de Rodeios. O cantor, de apenas 20 anos, se tornou um dos principais nomes do agronejo, ritmo que está em evidência no Brasil e chegou ao topo nos streamings de música.

Ele também é reconhecido por ser um dos pioneiros e inovar ao misturar o agronejo e o funk, emplacando suas músicas nas paradas de sucesso.

Mais atrações

Já estão confirmados, no dia 17 (sábado), os embaixadores do rodeio de Barretos César Menotti e Fabiano, a dupla Jorge e Mateus, e Ana Castela.

Além disso, o evento também terá o show do norte-americano Cody Johnson, no dia 24 de agosto.

Ingressos

As vendas dos acessos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto já estão liberadas.

O evento reúne em 11 dias de programação, muito esporte, música, cultura, gastronomia e entretenimento no Parque do Peão, complexo com mais de 2 milhões de metros quadrados.

A venda é exclusiva pelo site da Total Acesso e estão disponíveis lotes para os nove (9) setores que integram o evento, são eles: Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.

Mais informações: Site Oficial de Os Independentes.