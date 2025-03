Filme Águas do Litígio tem exibição com debate em première no Cine Satyros Bijou Exibição do filme faz parte da Abertura da Mostra Cine Guerrilha 2025 em São Paulo Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h45 ) twitter

No dia 30 de março, às 20h30, ocorre a première do curta-metragem “Águas do Litígio”, dirigido por Paulo Gabriel e Val Carbone, seguida de um debate. O filme aborda a resiliência da mulher ao enfrentar as adversidades em nossa sociedade e nos relacionamentos afetivos. O filme será lançado dentro da Mostra Cine Guerrilha, que acontece sempre no último domingo de cada mês, e abre sua temporada 2025 com uma noite dedicada para celebrar o mês das mulheres.

Em uma linguagem documental, “Águas do Litígio” acompanha Victoria (Ellen Bueno), uma mulher que termina seu casamento com Eduardo (Paulo Gabriel) devido às agressões e violência física do marido. No processo de separação, ela se envolve emocionalmente com um novo parceiro, Sergio (Marcelo Gomes), que comete abusos psicológicos e econômicos com a parceira.

Nesta jornada de desnudar a realidade destes padrões afetivos, seu terapeuta (Murilo Meola) e sua advogada (Marilia Adamy) a ajudam nessa busca por seu empoderamento e florescer para um novo mundo. Fernanda Viacava e Fabio Visconde complementam o elenco nos papeis da juíza e advogado de defesa.

‌



O filme apresenta versões do fato e trata de forma explícita e jurídica os relacionamentos tóxicos abusivos entre cônjuges, e que, com uma ótica educativa, almeja ser uma forma de conscientização e prevenção contra o abuso, e o despertar das pessoas para relações saudáveis e melhores. “O filme coloca uma lupa sobre o processo de separação da Vitoria, a sua tomada de consciência sobre o que viveu e a escolha por um novo viver”, comenta Ellen Bueno.

“Foi um processo extenso, iniciado em 2022, que foi um período ainda de rescaldo pandêmico, onde infelizmente as agressões contra a mulher estiveram em alta, e terminando sua gravação em 2025. Ganhamos nesse meio tempo mais apropriação pelo tema pelos membros envolvidos no projeto, assim como a veracidade do tempo impresso no elenco trouxe maior maturidade nas performances’’, diz o cineasta Paulo Gabriel.

‌



O filme tem roteiro de Laura Roa e Paulo Gabriel, produção executiva de Val Carbone, e produção associada da Ibérica Content, MG Produções e Pimenta Brasil Filmes, realização da Emotion Content e distribuição pela Share Films. Os ingressos podem ser garantidos em www.veloxtickets.com.

SERVIÇO

‌



Dia: 30 de março de 2025

Horário: 20h30

Local: Cine Satyros Bijou – Praça Franklin Roosevelt, 172 - Consolação, São Paulo – SP

Capacidade: 75 lugares

Ingressos: R$8 (meia), R$16 (inteira)

O local possui ar condicionado, rampa de acesso e banheiro acessível para pessoas PCD.

Sobre o Cine Guerrilha

Evento Cultural que ocorre desde 2013 dedicado a difusão, promoção e fortalecimento das obras e dos profissionais do cinema independente. O Cine Guerrilha já é consolidado como um dos mais importantes encontros do gênero cinematográfico por onde foram exibidos mais de 350 títulos. A Mostra acontece todo o último domingo de cada mês em São Paulo, no Cine Satyros Bijou e conta com realização da Emotion Cultural. Site https://www. mostracineguerrilha.com.br.