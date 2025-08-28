Flay ‘dá spoiler’ de música em espanhol e provoca internautas: “Lanço essa?” Durante sua viagem à Espanha, a cantora compartilhou um trecho exclusivo de seu novo trabalho Cartão de Visita|Do R7 28/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante sua viagem à Espanha, a cantora compartilhou um trecho exclusivo de seu novo trabalho

Cartão de Visita - Entretenimento

Ela está com tudo! Quem acompanha a carreira de Flay de perto sabe que a cantora possui fluência no espanhol e que o idioma é um de seus destaques. Durante sua viagem à Espanha, a artista provocou os internautas e mostrou um spoiler de sua nova composição na língua.

Em um vídeo compartilhado em seus stories, Flay deu um gostinho especial do que está por vir ao mostrar um trecho de sua nova canção. Além de revelar parte da melodia, a artista também fez questão de aproximar ainda mais os fãs do processo criativo ao escrever, junto ao registro, a tradução do que estava sendo cantado por ela.

Flay aproveitou o momento para provocar seus seguidores e gerar ainda mais expectativa em torno da novidade. De forma descontraída e direta, a cantora lançou a dúvida ao público e perguntou se aquela canção deveria ser, de fato, seu próximo lançamento oficial. “Lanço essa?”, escreveu ela na legenda da publicação.

Após um período intenso de São João, Flay tirou alguns dias de férias para poder voltar com tudo. Mesmo em sua viagem internacional, que passa por algumas cidades da Espanha, a cantora continua focada em sua carreira e mantém seus fãs a par de tudo o que está acontecendo. Em tempo real, a artista compartilha detalhes de sua viagem com seus internautas e continua divulgando algumas novidades do que está por vir.