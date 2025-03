“Forró & Mulher”: Márcia Fellipe anuncia novo projeto audiovisual Celebrando a presença feminina no forró, DVD será gravado em Fortaleza, na próxima quarta-feira (2) Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h06 ) twitter

Ela não para! Dona de sucessos como "Quem Me Dera", "Farra da Marcinha" e "Quatro Sorrisos", Márcia Fellipe está preparando um novo e empolgante projeto: o audiovisual "Forró & Mulher". O DVD será gravado no dia 2 de abril, no Rancho do Poço Parquelândia, em Fortaleza, e contará com a participação de um time completamente feminino de grandes nomes do forró.

"Forró & Mulher" é uma celebração às mulheres no gênero, trazendo uma seleção de 20 regravações cuidadosamente selecionadas por Márcia. Além dela, o projeto contará com as participações especiais de artistas como Galícia Cruz, Samyra Show, Mara Pavanelly, Taty Girl, Walkyria Santos, Eliane a Rainha do Forró, Yara Tchê e Fernandinha. Para Márcia, o audiovisual é uma oportunidade de fortalecer a presença feminina no forró e celebrar a união entre as artistas do gênero. "Estou muito animada para a gravação do meu novo DVD! Vai ser uma noite de muita energia, música boa e, claro, de celebração ao poder das mulheres no forró. Estou contando os dias para estar com essas grandes artistas e viver esse momento único. Vai ser inesquecível!", afirma a cantora. Com o projeto, “A Fenomenal”, como é conhecida por seus fãs, reafirma sua missão de inovar no forró. "Forró & Mulher" promete ser uma experiência única, reunindo grandes nomes da música nordestina em um só palco. A gravação do DVD será uma celebração da cultura e do ritmo que conquistaram gerações, trazendo aos espectadores uma verdadeira festa de emoções e muita alegria.