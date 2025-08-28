Geese revela novo single “100 Horses”
O álbum Getting Killed chega 26 de setembro via Partisan Records
Ouça o single, aqui.
Faça o pré-save do álbum, aqui.
A banda Geese, de Nova York, compartilha o novo single “100 Horses”. O segundo lançamento antecipado do novo álbum da banda sucede o single principal “Taxes” e o vazamento inesperado de “Trinidad” por Cameron Winter no Newport Folk Festival, que o Stereogum descreveu como “violentamente diferente” de seu antecessor, “da melhor maneira possível”. O novo single da banda é a canção de rock errante e envolvente que recebe o colapso global de braços abertos, impulsionada por uma seção rítmica firme e guitarras emaranhadas que embalam a festa apocalíptica e absurdista de Cameron.
O terceiro álbum de estúdio do Geese, Getting Killed, destrói quaisquer expectativas geradas pelos discos anteriores da banda. Após acenderem o pavio com os intrigantes experimentos pós-punk do álbum de estreia Projector (2021) e com o rock country de 3D Country (2023), Getting Killed examina os escombros dessas ideias explodidas e recolhe as peças para formar uma visão ousada e precisa. Gravado ao longo de um mês no estúdio de Kenneth Blume em Los Angeles, o álbum se revela uma comédia caótica em proporções épicas. Getting Killed equilibra uma nova ternura desconcertante com uma raiva intensificada, com cada integrante da banda empunhando uma confiança inabalável e um saudável desprezo pelas estruturas musicais convencionais.
Em outubro, o Geese dará início à The Getting Killed Tour, que verá a banda liderar shows pela América do Norte, na maior turnê de sua carreira até agora. Começando em Burlington, no dia 10 de outubro, e concluindo com duas noites seguidas em sua cidade natal, no Brooklyn Paramount, nos dias 20 e 21 de novembro, a maioria dos shows já está esgotada ou ganhou datas adicionais. A banda também anunciou que seguirá para a etapa europeia da Getting Killed Tour em março de 2026. Ingressos restantes estão disponíveis aqui.
O segundo álbum do Geese, 3D Country, lançado em 2023, consolidou-se como um clássico moderno, com a Rolling Stone chamando-o de “um dos melhores álbuns de rock de Nova York dos últimos anos” e a Paste afirmando ser “o melhor disco de rock já feito por zoomers”. O Geese já se apresentou em festivais como Bonnaroo, Governors Ball, Lollapalooza, Dog Days, Pickathon, Newport Folk Festival, ACL e muitos outros, além de ter excursionado ao lado de nomes como King Gizzard and the Lizard Wizard, Greta Van Fleet, Spoon, Jack White e Vampire Weekend. A banda começou a apresentar músicas do novo álbum em festivais no início deste ano, deixando os fãs em absoluto frenesi logo após o amplamente elogiado — e levemente desconcertante — álbum solo de estreia do vocalista Cameron Winter, Heavy Metal. Aclamado pela crítica de veículos como The New York Times, Pitchfork, i-D, GQ e outros, o percurso idiossincrático e introspectivo de Winter o levou de volta ao Geese, que agora têm um novo e audacioso disco a caminho: Getting Killed.
Confira a nova música acima, além de mais informações sobre o álbum, e fique ligado para mais novidades do Geese em breve.
Geese
Getting Killed
26 de setembro, 2025
Partisan Records
1. Trinidad
2. Cobra
3. Husbands
4. Getting Killed
5. Islands of Men
6. 100 Horses
7. Half Real
8. Au Pays du Cocaine
9. Bow Down
10. Taxes
11. Long Island City Here I Come
