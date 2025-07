Gica lança single “Novo Namorado” e apresenta releitura com identidade própria Faixa estará disponível nas plataformas digitais no dia 27 de julho e integra o projeto “Gica na Intimidade” Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h37 ) twitter

Dando continuidade ao elogiado projeto Gica na Intimidade, a cantora carioca lança no dia 27 de julho o single “Novo Namorado”. A canção, composta por Elvis Pires e Rodrigo Mell, já é conhecida do público, mas agora ganha nova vida na voz da artista, que imprime sua marca registrada: entrega total, sensibilidade à flor da pele e uma personalidade musical que foge do óbvio.

Diferente das faixas anteriores do projeto, Novo Namorado é uma regravação e isso, longe de ser um detalhe, revela o quanto Gica é capaz de reinterpretar com verdade, como se estivesse contando uma história pela primeira vez. A nova versão apresenta sua versatilidade como intérprete e sua conexão afetiva com cada escolha do repertório.

Lançado no formato waterfall no Spotify, o projeto revela uma nova música a cada mês sempre mantendo as anteriores disponíveis e constrói uma narrativa contínua entre Gica e seus fãs. Cada faixa é um convite a escutar com calma, sentir com profundidade e se deixar tocar.

Natural da Rocinha (RJ), Gica tem apenas 22 anos, mas já é considerada uma das vozes mais promissoras do pagode contemporâneo. Com uma trajetória marcada por autenticidade e carisma, vem conquistando espaço no cenário nacional e lotando uma média de 30 shows por mês. No palco, brilha com potência e presença. Nas faixas do novo projeto, mostra que também sabe tocar fundo com leveza e emoção.

“Novo Namorado” chega para somar a esse processo de aproximação com o público. Mais do que lançar uma música, a cantora oferece um momento de conexão verdadeira, em que cada verso carrega uma nova camada de significado.

Prepare os fones de ouvido e o coração: o novo single estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 27 de julho.

