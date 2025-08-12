Gloria Groove: Turnê “Serenata da GG” estreia em Ribeirão Preto no Festival Repique
Artista apresenta pela primeira vez na cidade o show que consagrou sua fase no pagode; evento acontece no dia 11 de outubro, no Estádio...
Artista apresenta pela primeira vez na cidade o show que consagrou sua fase no pagode; evento acontece no dia 11 de outubro, no Estádio Palma Travassos, com grandes nomes do gênero no line-up
Pela primeira vez em Ribeirão Preto, a turnê “Serenata da GG”, de Gloria Groove, desembarca no Festival Repique, o maior evento de samba e pagode do interior paulista. A apresentação será realizada no dia 11 de outubro, a partir das 14h, no Estádio Palma Travassos, com um line-up de peso, que inclui ainda Péricles, Menos é Mais, Dilsinho e Samba 71.
Lançado em 2024, o projeto marcou a estreia da artista no pagode e se tornou um fenômeno. A música “Nosso Primeiro Beijo” viralizou no TikTok, ficou mais de 100 dias no Top 50 do Spotify e rendeu a Gloria Groove o Prêmio Multishow na categoria “Melhor Samba & Pagode”. Ao todo, o projeto já ultrapassa 400 milhões de reproduções nas plataformas digitais.
No show, a cantora apresenta um repertório poderoso com sucessos dos dois volumes da coletânea “Serenata da GG”, medleys e releituras de grandes clássicos do pagode romântico. A turnê já passou por diversas capitais com ingressos esgotados e promete uma apresentação inesquecível na cidade.
“Salve, salve, Ribeirão Preto! Nosso encontro está marcado no dia 11 de outubro, no Festival Repique. Estarei aí com a minha Serenata. Não vejo a hora de encontrar o público na noite mais apaixonante do ano. Espero todo mundo lá!”, convida Gloria Groove.
Estrutura e ingressos
O Festival Repique contará com uma superestrutura de 40 metros de palco e três setores para o público curtir com conforto e estilo: o frontstage “Melhor Eu Ir”, o open bar “P do Pecado” e o camarote “Não Vai Embora”.
Os ingressos estão à venda pelo site ingresse.com e todos os setores contam com a opção de meia-entrada social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (dentro do prazo de validade), a ser entregue na entrada do evento.
O festival é exclusivo para maiores de 18 anos. Assim, menores de idade não podem ter acesso, mesmo que acompanhados de pais ou responsáveis.
Agenda
Festival Repique em Ribeirão Preto
Quando: 11 de outubro, a partir das 14h
Atrações: Gloria Groove com a turnê Serenata da GG, Péricles, Menos É Mais, Dilsinho e Samba 71
Onde: Estádio Palma Travassos – Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, 1.000, Jardim Paulista
Ingressos: Por meio do site ingresse.com
Realização: FARO, Grupo Onda, GH Music e Grupo Usina
Evento exclusivo para maiores de 18 anos
