Hit de Anitta e Projota, “Cobertor”, ganha releitura em reggaeton de Lucas LM

O cantor e compositor Lucas LM lança nesta quinta-feira (17), a partir das 21h, em todas as plataformas digitais, a faixa “Cobertor”, uma releitura em reggaeton de um dos maiores sucessos da música pop brasileira. Um lançamento da SoundOn, o single inaugura oficialmente o novo projeto do artista: o álbum “Reggaeton Brasil: Caffecito”, que promete aquecer o público com uma fusão inusitada entre sonoridades latinas e a identidade musical brasileira. Gravada originalmente por Anitta e Projota, a música ganha agora uma nova roupagem, dançante e envolvente, com a assinatura característica de Lucas LM.

‌



A versão em reggaeton foi pensada para trazer frescor e intensidade à letra nostálgica, sem perder a essência romântica que tornou a canção tão querida pelo público. “Tenho um carinho especial por essa canção e estou cheio de expectativas para esse lançamento, que representa o pontapé inicial de um trabalho feito com muita identidade e paixão. ‘Cobertor’ abre essa nova fase da minha carreira com um clima quente, latino e, ao mesmo tempo, muito brasileiro. É sobre conexão, ritmo e emoção”, revelou Lucas.

O projeto audiovisual “Reggaeton Brasil: Caffecito” foi gravado no fim de junho em uma cafeteria charmosa de São Paulo, no formato de uma coffee party, tendência de festas diurnas que vem ganhando força na capital paulista. A proposta une performance ao vivo, proximidade com o público e um conceito visual marcante, criando uma experiência intimista e original. O repertório traz versões em reggaeton de grandes hits da música nacional, como “Me Namora”, “Te Levo Comigo”, “Nunca Vai Ser Eu”, “Tem Café”, “Amiga Parceira” feat MC Menor e a inédita “Último Romântico”. O videoclipe de "Cobertor" vai estar disponível no YouTube, na mesma data.

‌



SOBRE LUCAS LM

Nascido em Caruaru (PE), Lucas LM iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, postando covers no YouTube e músicas autorais no MySpace. Compositor desde os 14 anos, escreveu para nomes como Anitta, Zé Felipe, MC Don Juan e Alok, se consolidando como uma das apostas mais originais da nova cena pop brasileira.

Sua sonoridade mistura reggaeton, funk, pop e trap, com letras que alternam entre português e espanhol e exploram temas como amor, intensidade e liberdade. Entre seus maiores sucessos estão os singles “Foguenta” (feat. Zé Felipe), “Infiel” (com João Ferreira), “Medusa”, “1% Diablita” e “Pensa em Mim”.

Atualmente, o artista soma mais de 9 milhões de plays no YouTube, 12 milhões de curtidas no TikTok e uma base de fãs crescente no Brasil e em países de língua espanhola. Com distribuição pela SoundOn e sob a gestão do empresário Vinicius Poeta, Lucas LM aposta em projetos ousados, bilíngues e com potencial global.