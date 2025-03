Hotel na França aposta no design e na arte para atrair hóspedes Já imaginou se hospedar dentro de uma obra de arte? Conheça o hotel galeria YNDO, em Bordeaux Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou se hospedar dentro de uma obra de arte? Conheça o hotel galeria YNDO, em Bordeaux

Não se trata apenas de lençóis impecáveis ou serviço cinco estrelas. No Hôtel YNDO, cada quarto é uma experiência sensorial. Um universo onde luminárias flutuam como esculturas etéreas, móveis parecem feitos sob medida para um sonho e a luz desliza pelos espaços com a mesma precisão com que um pintor desenha seu traço final em uma tela.

Localizado em Bordeaux, uma cidade onde história e vanguarda coexistem com a mesma facilidade com que um bom vinho é servido, o YNDO não é um hotel convencional. Não segue tendências nem responde à ideia clássica de luxo: ali, arte e hospitalidade encontraram uma nova forma de coexistir.

Sob a direção de Agnès Guiot du Doignon, essa majestosa mansão do século XIX foi transformada em um refúgio para aqueles que procuram mais do que apenas um lugar para passar a noite. “Eu nunca quis um hotel que parecesse um hotel”, confessa Agnès. “Eu queria um espaço onde cada cômodo tivesse uma alma, onde o design não fosse apenas decoração, mas uma experiência em si.”

QUANDO A HOSPITALIDADE SE TORNA UMA GALERIA VIVA



Cada canto do Hôtel YNDO foi cuidadosamente projetado para surpreender, excitar e envolver seus hóspedes em um universo de criatividade e design. Aqui não existe uniformidade. Cada um dos seus quartos foi projetado por artistas, designers e artesãos cuidadosamente selecionados, transformando o hotel em uma coleção de peças únicas.



Um dos nomes mais ressonantes neste projeto é William Guillon, um designer de iluminação francês que desafia a relação entre luz e espaço. Suas esculturas de bronze branco na YNDO não são apenas luminárias: são manifestações de sua obsessão por "estética radical e contrastes dramáticos". “A luz não é apenas um meio de iluminar, mas uma maneira de esculpir o espaço”, explica Guillon. Suas criações transformam cada ambiente em um cenário de sonho, onde sombras e reflexos contam sua própria história. Outra intervenção fascinante vem de Papier à Êtres, a dupla de artistas Sophie Mouton Perrat e Frédéric Guibrénet, que elevaram a arte do papel a uma nova dimensão. Suas delicadas e etéreas lanternas de papel flutuam no ar como se fossem casulos suspensos no tempo. “Trabalhar com papel é como aproveitar o vento”, diz Sophie. “Cada dobra, cada curva, é uma exploração de fragilidade e resistência.” O design de interiores do YNDO não busca apenas causar impacto visual, mas também conectar-se com o toque e a sensação dos materiais. Design&Matières, dirigido por Emmanuel Delayre, trabalhou na criação de peças que não apenas embelezam, mas transformam a maneira como o hóspede interage com o espaço. Seus móveis e detalhes estruturais combinam inovação e atemporalidade, criando uma experiência que parece tão natural quanto inesperada. Outro elemento distintivo é a intervenção da Bonnemazou Cambus, empresa que recuperou a tradição da serralheria e dos detalhes arquitetônicos em bronze e latão, dando aos ambientes uma pátina de história e sofisticação. Suas peças, de maçanetas a puxadores, transformam o funcional em arte. Por fim, Silvera, sob a direção de Paul Silvera, selecionou uma seleção de móveis que equilibra o contemporâneo com o artesanal. Suas peças, de sofás a mesas e cadeiras, foram escolhidas com precisão para se integrar harmoniosamente à narrativa do hotel. ALÉM DE UM HOTEL: YNDO E O ESPÍRITO DE BORDEAUX Bordeaux não é apenas o berço de alguns dos melhores vinhos do mundo, mas também um epicentro cultural onde tradição e inovação coexistem naturalmente. Suas ruas de paralelepípedos, consideradas Patrimônio Mundial da UNESCO, abrigam mansões históricas, galerias de arte emergentes e um vibrante cenário gastronômico. Nesse contexto, o Hôtel YNDO destaca-se como um reflexo da própria cidade: um espaço onde o clássico e o contemporâneo se encontram sem esforço. Desde sua inauguração, o hotel atrai viajantes em busca de experiências não convencionais: artistas, designers e amantes da vida requintada que veem o luxo não como uma exibição de riqueza, mas como uma expressão de identidade. O YNDO faz parte do Lignée Hotels & Domine, uma coleção de propriedades exclusivas que redefinem a hospitalidade com uma abordagem curatorial, onde arquitetura, arte e experiência sensorial são o eixo central. Essa marca registrada garante que cada estadia no YNDO seja uma jornada pelo design e pela criatividade.