Hyldon lança o novo single "Um Lugar Legal" Hyldon, o renomado vocalista, músico e produtor brasileiro, uniu forças com Adrian Younge para criar um novo álbum de soul psicodélico... Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h45 )

Escute aqui.

Hyldon, o renomado vocalista, músico e produtor brasileiro, uniu forças com Adrian Younge para criar um novo álbum de soul psicodélico, HYLDON JID023. O artista lançou o single "Um Lugar Legal" como mais uma amostra dessa nova era. Sobre a canção, Hyldon diz “Estamos sempre buscando um lugar melhor, certo? Especialmente quando as coisas não vão bem, mas sempre temos esperança e visualizamos esse lugar em nossas mentes.”

“Um Lugar Legal” é um hino libertador sobre o fim de um relacionamento tóxico. Com letras sinceras, o cantor declara liberdade e esperança por um futuro melhor, acreditando que deve existir “um lugar legal para viver.” Uma canção comovente, porém fortalecedora, sobre seguir em frente. Abrindo com uma batida de bateria matadora do falecido “Ivan Mamão”, Hyldon canta sobre uma produção de Adrian Younge que evoca o som de Wu-Tang encontrando Tim Maia. Esta faixa soulful é um dos destaques de Hyldon JID023.

Hyldon, um pioneiro musical e um dos primeiros contribuintes do movimento "Black Rio", é um gênio em sintetizar os sons da MPB, Tropicália e do R&B americano. Sua voz única, combinada com arranjos ricos e grooves descontraídos, o diferencia dos contemporâneos da época. Em 1975, seu notável álbum de estreia, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, mudou para sempre o som do Brasil. A abordagem sincera e experimental de Hyldon na criação desse álbum serviu de inspiração para a produção de Younge no novo JID023.

‌



Meses antes do falecimento de Mamão, Adrian Younge e Hyldon o convidaram para se juntar a eles no estúdio Linear Labs, em Los Angeles. Mamão e Hyldon compartilhavam uma rica história musical — o Azymuth, grupo de Mamão, foi a seção rítmica de grande parte do trabalho de Hyldon, incluindo o icônico LP Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. O objetivo deles era ambicioso: criar um álbum que estivesse à altura das melhores realizações de Hyldon, capaz de cativar fãs que adoram sua mistura única de psicodelia e MPB.

Adrian Younge diz: "Produzir um álbum de Hyldon foi a realização de um sonho. Estudei seu catálogo por tantos anos e respeito profundamente a forma como ele misturou o som dos Beatles com Marvin Gaye e Tim Maia. Ainda estou encantado pelo fato de ele ser um cantor ainda melhor agora do que em sua época considerada 'de ouro'. Também sentimos profundamente a falta de nosso querido amigo e colaborador Mamão, o falecido baterista do Azymuth. Dedicamos este álbum à sua memória, e gostaríamos que ele tivesse tido a chance de ouvir o álbum finalizado."

‌



HYLDON JID023 é uma adição inesperada, mas extraordinária, ao cânone da música brasileira. A ressonância emocional de Hyldon, aliada à produção sofisticada de Younge e à performance excepcional de Mamão, tornam este álbum um destaque dentro do vasto catálogo do Jazz Is Dead.

Tracklist:

‌



SIDE A

1.Viajante Do Planeta Azul

2.O Caçador De Estrelas

3.Olhos Castanhos

4.Jenipapo Robot

SIDE B

5.Favela do Rio de Janeiro

6.Verão Na Califórnia (Summertime In California)

7.Um Lugar Legal

8.Nhanderuvuçu (The Creator God)

Sobre Hyldon:

Hyldon, natural de Salvador, Bahia, é uma das mais importantes vozes do soul brasileiro. Reconhecido como cantor, compositor, produtor e instrumentista, ele ganhou destaque nos anos 1970 com o atemporal "Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê)." Junto com Tim Maia e Cassiano, Hyldon formou a "santíssima trindade" da música soul brasileira, misturando funk, samba e jazz para criar um som que definiu o gênero. Ao lado de pioneiros como Carlos Dafé e Dom Salvador, Hyldon desempenhou um papel central na formação do rico legado da música negra brasileira, que continua a inspirar gerações.

Os primeiros anos de Hyldon foram marcados por uma paixão pelo rock 'n' roll e pela guitarra, cultivada desde a adolescência em bandas locais. Aos vinte anos, ele já havia colaborado com lendas como Tim Maia, Cassiano e Carlos Dafé, ajudando a definir os sons da época. O samba-jazz pioneiro de Dom Salvador também influenciou profundamente a linguagem musical que Hyldon desenvolveu ao longo de sua carreira. Com sucessos como "As Dores do Mundo", suas letras introspectivas e composições carregadas de groove se tornaram pilares da música popular brasileira.

Com lançamento previsto para 2025, HYLDON JID023 celebra a arte de Hyldon enquanto apresenta seu som soul a novos públicos em todo o mundo. Com sua mistura de nostalgia e inovação, o álbum reafirma o lugar de Hyldon como um pioneiro da música brasileira, conectando passado e futuro a cada nota.